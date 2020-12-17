　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部、農委會台灣豬標章激似　陳吉仲：只要看到圓形的都是

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者許展溢／台北報導

萊豬元旦後就開放，農委會祭出「台灣豬標章」，要業者申請，讓民眾吃得安心，不過，現在卻遭外界質疑，經濟部、衛福部和地方政府也自行推出，搞出各種樣式之後可能滿街都有，混亂到不行外，衛福部標章更跟農委會標章激似讓人質疑是怎麼一回事？農委會主委陳吉仲今（17日）表示，以後只要看到圓形的就對了。

農委會推出的標章，是業者要主動申請，農委會會審核，並喊出今年底前會達到1.5萬家業者申請，據了解，農委會副主委黃金城日前透露，僅有8千多件。另外，衛福部標章不用申請，不少人認為這樣農委會搞這齣是怎樣？仔細看，兩個標章的「台」字還不同。陳吉仲今出席「2020台北國際食品展」台灣館開幕，媒體問，農委會和衛福部各自推出的台灣豬標章業者覺得混淆，是不同調，是否會互相排擠和牴觸？陳吉仲認為不是問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，以後只要看到圓形的標示就是國產豬。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，要跟所有的消費者、業者報告，「以後只要看到圓形的」，不管是衛福部的標示，還是農委會推動台灣豬標章都是國產豬，三角形的就是進口豬，並說這樣的就非常的清楚。媒體還問標章發了，未來要怎麼去稽查跟抽驗？陳吉仲指出，標示的稽查在衛福部，台灣豬標章的稽查則是農委會負責。 

ET快訊
化療12次「自然受孕」　胡瓜乾女兒抗癌成功補拍婚紗
快訊／男猥褻兒童　遭「家屬動私刑」活活打死！
林莎遭偷拍床照瘋傳！　「跟我睡過的都知」3男星暴動
擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／芭蕾舞團再確診！取消演出查足跡　陳時中親上火線說明

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

衛福部、農委會台灣豬標章激似　陳吉仲：只要看到圓形的都是

居服員破迷思「不能換藥、抽痰」　長文吐血淚：沒義務幫你刷馬桶

擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos！恐怖內幕揭密

渣夫偷腥狂家暴「門牙打斷→肋骨骨折」　人妻原諒：喝醉而已

婚友社認識！1600萬存款「交往噴500萬」　未婚妻10要求...他不忍了

專家示警跨年下探10度！氣象局證實「會更冷」：氣溫比現在更低

姓黃免費玩！宜蘭傳藝2天「黃老爺冬至派對」　還送總鋪特製湯圓

蘇偉碩反萊豬言論「遭查水表」　陳時中：見解不同讓法院審理

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

LIVE／芭蕾舞團再確診！取消演出查足跡　陳時中親上火線說明

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

衛福部、農委會台灣豬標章激似　陳吉仲：只要看到圓形的都是

居服員破迷思「不能換藥、抽痰」　長文吐血淚：沒義務幫你刷馬桶

擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos！恐怖內幕揭密

渣夫偷腥狂家暴「門牙打斷→肋骨骨折」　人妻原諒：喝醉而已

婚友社認識！1600萬存款「交往噴500萬」　未婚妻10要求...他不忍了

專家示警跨年下探10度！氣象局證實「會更冷」：氣溫比現在更低

姓黃免費玩！宜蘭傳藝2天「黃老爺冬至派對」　還送總鋪特製湯圓

蘇偉碩反萊豬言論「遭查水表」　陳時中：見解不同讓法院審理

LIVE／芭蕾舞團再確診！取消演出查足跡　陳時中親上火線說明

再拚非現金支付倍增計畫　金管會：方案約明年初出來

13人「神模仿張學友」飆唱！　一開口…黃明志嚇到了：真的太像

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

搶起來！農曆年不到2個月　居家打掃預約近爆滿

少東夫人被閨蜜搶夫！　「遭惡鬼附身」驚悚內幕曝：等兩世的復仇

蔡依林《甜秘密》MV背後祕辛完整曝光！　廖人帥：沒想到她會演戲

衛少無法忍受火箭沒紀律、哈登總遲到　「休士頓像支AAU球隊」

大聯盟6隊有興趣澤村拓一　合約將比照平野佳壽

張惠妹台東跨年演唱會「交通全攻略」！3路線接駁　還有210秒煙火秀

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

跨年有機會10度↓　「可能是入冬最強一波冷空氣」

西門蘿莉塔PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

芭蕾舞新增確診！主辦全額退票

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

Pornhub狂砍片　她被前任偷拍：終於能安心

2021星座「健康運勢」大公開！這4種人要管好下半身

高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」！真相神轉

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

快訊／暴增8例境外移入

更多熱門

相關新聞

政院指蘇偉碩「言論不合常理」　尊重衛福部認定

政院指蘇偉碩「言論不合常理」　尊重衛福部認定

前榮總精神科醫師蘇偉碩長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等，遭衛福部函文警政署告發違反食安法。對此，行政院秘書長李孟諺說，言論自由其實不等同於散布謠言的自由，蘇醫師有些言論不合常理，「這些論述主張根據常理判斷，是顯不合常理，甚至可以說是誇大」。

經長與日方餐敘「有談核食、CPTPP?」　王美花：邱義仁沒出席

經長與日方餐敘「有談核食、CPTPP?」　王美花：邱義仁沒出席

台灣列入匯率操縱觀察名單　經長：對美平衡貿易順差為主因

台灣列入匯率操縱觀察名單　經長：對美平衡貿易順差為主因

醫稱萊劑比搖頭丸毒挨告　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

醫稱萊劑比搖頭丸毒挨告　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

衛福部承認提告蘇偉碩：他講得太過了

衛福部承認提告蘇偉碩：他講得太過了

關鍵字：

國產豬台灣豬農委會陳吉仲經濟部衛福部圓形標章

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面