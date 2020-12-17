衛福部、農委會台灣豬標章激似　陳吉仲：只要看到圓形的都是

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）



記者許展溢／台北報導

萊豬元旦後就開放，農委會祭出「台灣豬標章」，要業者申請，讓民眾吃得安心，不過，現在卻遭外界質疑，經濟部、衛福部和地方政府也自行推出，搞出各種樣式之後可能滿街都有，混亂到不行外，衛福部標章更跟農委會標章激似讓人質疑是怎麼一回事？農委會主委陳吉仲今（17日）表示，以後只要看到圓形的就對了。

農委會推出的標章，是業者要主動申請，農委會會審核，並喊出今年底前會達到1.5萬家業者申請，據了解，農委會副主委黃金城日前透露，僅有8千多件。另外，衛福部標章不用申請，不少人認為這樣農委會搞這齣是怎樣？仔細看，兩個標章的「台」字還不同。陳吉仲今出席「2020台北國際食品展」台灣館開幕，媒體問，農委會和衛福部各自推出的台灣豬標章業者覺得混淆，是不同調，是否會互相排擠和牴觸？陳吉仲認為不是問題。

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▲陳吉仲說，以後只要看到圓形的標示就是國產豬。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲表示，要跟所有的消費者、業者報告，「以後只要看到圓形的」，不管是衛福部的標示，還是農委會推動台灣豬標章都是國產豬，三角形的就是進口豬，並說這樣的就非常的清楚。媒體還問標章發了，未來要怎麼去稽查跟抽驗？陳吉仲指出，標示的稽查在衛福部，台灣豬標章的稽查則是農委會負責。