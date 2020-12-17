雲端最前線／聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

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聖誕佳節即將到來，除了已打開名號的新北耶誕城，台北市和桃園市也不遑多讓，紛紛推出絕美煙火秀，陪民眾一起從聖誕節玩到2021跨年！《雲端最前線》17日邀邀來各地方政府年輕世代，由台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市政府副發言人戴湘儀以及桃園市政府副發言人吳安琪與主持人楊文嘉分享獨家玩法。讓雲友一秒掌握北北桃特色活動，一路嗨到跨年！

▲新北歡樂耶誕城「奇幻篇」主燈光雕秀。（圖／記者彭懷玉攝）

新北耶誕城邁入十週年！這次不但結合大小朋友都愛的「迪士尼經典童話」，營造經典打卡場景，一連帶來52天的耶誕盛宴！台北市也不遑多讓，盛大推出「2020繽紛耶誕玩台北」，串聯四大商圈，打造浪漫「台北耶誕城」，並推出系列闖關活動。台北市、新北市搶攻聖誕觀光人潮，也讓市民們有更多選擇。

而桃園市特別推出2021跨年晚會，將在高鐵站前廣場熱鬧登場，除了有超強卡司陪民眾嗨翻整夜，市民持市民卡入場，還有機會抽中汽車等大獎。此外，桃園龍潭大池也將在跨年夜施放100秒煙火秀。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。