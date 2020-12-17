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WHO下月重返武漢溯源　北京：秉持開放和負責態度

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▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

溯源新冠病毒，據路透等外媒報導，在經過漫長談判後，中國同意讓世界衛生組織（WHO）的專家調查團，於2021年1月前往武漢。對此，中國外交部發言人汪文斌17日表示，「中方願繼續同世衛組織加強合作，推進全球溯源工作」，但未對此事做進一步的證實。

據了解，WHO調查團將由12到15名專家組成，WHO專家組成員之一、德國羅伯特科赫研究所博士萊恩德茨說，此行目的旨在查明病毒何時開始傳播、是否起源於武漢，調查時間預計4到5個星期，若包含隔離期間，將長達6周以上。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢華南海鮮市場是新型冠狀病毒引發的肺炎，在中國最早的群聚爆發地。（圖／路透社）

面對媒體提問，中方是否可證實此訊息，汪文斌說，自新冠疫情發生以來，中方本著開放和負責任的態度，率先和世衛組織開展溯源合作。他說，世衛組織專家兩次來華考察，中方專家和世衛組織及國際專家組也舉行多次視訊交流，積極分享中國的溯源成果和抗疫經驗。

汪文斌接著表示，在交流中，WHO也向中方提供全球溯源的研究進程，雙方合作正穩步推進。中方願繼續和世衛組織加強合作，推進全球溯源工作，為人類早日戰勝疫情做出中國貢獻。

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