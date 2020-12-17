美聯邦政府證實遭駭「網攻現正持續中」！　定調情節重大

▲美國白宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府16日證實政府部門網路近期遭到駭客入侵，且網攻現階段持續當中，情節重大，聯邦政府內部網路已受到影響，聯邦調查局（FBI）現已介入調查。駭客長期監視美國財政部及商務部內部信件，讓部分人士擔憂，截至目前的網路攻擊可能只是冰山一角。

路透報導，這群駭客背後主使者外傳就是俄羅斯，迄今已有商務部、財政部、國土安全部及其他政府機構內部系統被鎖定攻擊，監視內部信件長達數月。令外界關注的是，此次事件駭客透過在軟體SolarWinds建立後門，多達1.8萬個客戶下載遭駭的軟體更新，進而暗中監視企業及政府機構。

對此，美國聯邦調查局、國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）、國家情報總監（ODNI）辦公室發表聯合聲明指出，「這是一個還在發展中的狀況，在持續努力進行全面瞭解的同時，已知聯邦政府內部網路受到影響」，各單位已於過去數日發現情節重大且正在進行中的網攻事件，現已成立網路協調專案小組做進一步應對。

聲明進一步提到，FBI正在進行調查，要來確認、追蹤、阻止發動網路攻擊的駭客。美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也緊急縮短歐洲出訪行程，返回華府坐鎮處理。

聽Podcast掌握美選及國際局勢