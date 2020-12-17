投資慘賠百萬怪罪「股市教父」　他傳郵件恐嚇：不加倍奉還就追殺

▲北市一名股民因拜讀股市老師「胡立陽」著作，跟著書上投資方法投資慘賠，竟傳多封郵件恐嚇並且供帳戶要對方匯錢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

擁「亞洲股市教父」之名胡立陽，出版多本理財著作，不料他卻接連相繼收到恐嚇電子郵件，遭索討百萬，對方稱若不從「找黑道下追殺令讓你屋毀人亡」。檢警循線偵辦，發現寄信人是一名於股市多年的股民蔡姓男子，他因跟著胡書上的投資方式，卻慘賠近百萬，他認為胡根本是騙子，才會傳多封郵件。台北地檢署17日依恐嚇取財罪將他起訴。

胡立陽擁有多年投資經驗時常受邀到全球各地演講，他也將投資理財心法寫成多本書出版，他所著的《胡立陽年輕人開創前程100招》和《胡立陽股票投資100招》更曾創下台灣出版史最暢銷記錄。

據悉蔡姓男子是中部人，2016年因拜讀胡立陽的投資理財書開啟投資之路，凡胡立陽舉辦的講座他也會到現場參與，更會拿著胡立陽的書給他親筆簽名。今年5月蔡男投資失敗慘賠百萬，他認為一切都按照胡立陽書上教學的去做投資，怎麼還賠得一蹋糊塗，認為胡立陽根本騙子。

於是從5月開始到8月，蔡男不停傳郵件到胡立陽信箱，內容充斥「你這個騙子、你害我慘賠百萬，我要你雙倍還我」，見胡始終沒有回，他更加碼傳「我要找黑道去找你發布追殺令，讓你屋毀人亡」，傳了10多封，最後令胡立陽最受不了的是，蔡男直接在郵件內容稱知道他家住哪，胡才趕緊報警。

檢警訊問胡立陽時他表示對方有傳帳戶給他要他匯款，不然就要對他不利。蔡男一度辯稱，他以為這個郵件沒人在用，只是把這個郵件地址當成空氣做一個抒發管道而已，並不是真的要恐嚇。檢察官調查後，認為蔡男以文字威脅甚至直接說出胡立陽住家大概位置這已經足夠使對方心生畏懼，仍依恐嚇取財罪將他起訴。

皮卡丘、胖丁、伊布、可達鴨，4款可選

聽到「起床」密碼...醉客變「一拳超人」 小黃運將慘被打成貓熊

口罩國家隊黑心對話曝！進口爛布弄崩市場 加利狠撈3407萬被起訴

搭船遠征平潭偷情 環保董娘吃人夫「啾」聲露餡「激戰數不清」

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

