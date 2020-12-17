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「下一個就割妳們」傳分屍照嚇廢死聯盟2年　公車司機下場出爐

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▲▼廢死聯盟執行長林欣怡。（圖／翻攝臉書）

▲廢死聯盟執行長林欣怡。（圖／翻攝林欣怡臉書）

記者黃宥寧／台北報導

一名約30歲的顏姓公車司機因不滿廢死聯盟，竟長達2年傳送恐嚇訊息，內容包括「約砲嗎」、「妳們好漂亮我要把妳們殺掉、下一個就割妳們」，更傳國外分屍案的照片，廢死聯盟和林欣怡對此提告。顏辯稱就是不滿廢死聯盟才會將這樣恐怖行為當出口發洩心情，但台北地檢署認為顏男文字造成林欣怡產生恐懼，17日依法起訴顏男。

檢警調查，顏男從2018年7月開始，就開始以臉書私訊傳送一些不堪入目的字眼給廢死聯盟及執行長林欣怡，包括「妳好漂亮、要打炮嗎？」、更驚悚的是他更傳「要把你分屍，重要部位割下來做標本」等，一傳就是2年。直到今年4月間，林欣怡還是收到顏男的訊息「不會判死刑」、「你這個殺人魔…為何不去監獄全身脫光光」，林欣怡受不了，憤而提告。

檢警傳訊顏男，他坦承有傳訊息給廢死聯盟及林欣怡，但辯稱「我只是抒發心情沒有恐嚇」，本來林欣怡願意和他和解，但顏男卻認為自己這樣行為沒有錯，完全沒有後悔之意，於是和解破局。

對此檢方認為顏男犯案時間長達2年，不僅傳送恐嚇訊息，甚至威脅林欣怡人身安全已經構成恐嚇，依恐嚇危安罪起訴顏男。

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