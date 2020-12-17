基本生活費調高7千！205萬戶受惠　王定宇：20年唯一不舉債政府

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

財政部16日宣布，109年度每人基本生活所需的費用金額為18.2萬元，比去年的17.5萬元，增加7000元，預估受益戶數為205萬戶，較108年度增加27萬戶，明年5月申報綜合所得稅時就可適用。對此，民進黨立委王定宇大讚，面對疫情的衝擊，蔡政府還能成為近20年唯一不舉債的政府。

王定宇表示，蔡政府繼2018年稅改，對月所得3萬以下免稅後，現在財政部宣布2020年每人基本生活費由17.5萬元，大舉提高7000元至18.2萬元，預估受惠戶數增至205萬戶，減稅利益也放大至96.57億元，明年5月報稅時就可適用。

王定宇指出，舉例來說，假設4口之家，納稅者扶養其配偶及2名大學子女，今年基本生活費每人提高7000元，4人合計增加2.8萬元，若以適用稅率5%計算，在申報戶其他扣免額不變的情況下，可省稅1400元，以適用稅率12%計算，則可少繳3360元。

王定宇說，蔡政府4年多來，一面進行多項稅改，降低人民負擔，一面又能增加社福長照2.0支出、國防投資、前瞻基礎建設、5+2產業投資、能源轉型、防疫支出等，近一年還要面對疫情衝擊，結果還能成為近20年唯一不舉債、還國債的政府，顯示經濟實力提升、財政規模擴大的成效。