韓國瑜被爆偷整形！女名嘴曝「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／實習記者方敬攝）



記者曾羿翔／綜合報導



名嘴兼資深媒體人邱明玉在政論節目上爆料，「韓國瑜最近有做一點微整形，包含點痣與做眼袋」。一席話讓主持人周玉蔻嚇壞回應，「為選黨主席做超前部署？」邱則回應，韓國瑜是「整理門面」。對此，民進黨立委王定宇臉書怒開酸，發文引起許多網友熱議。

邱明玉在民視政論節目「辣新聞152」上爆料，明年國民黨主席選舉，黨內大老最擔心的是韓國瑜復出，江啟臣、馬英九以及朱立倫都在防堵韓。接著邱明玉還爆料，韓國瑜近期偷偷去微整形，大家可以觀察一下。邱的爆料讓在場來賓傻眼，資深媒體人陳東豪還說，馬英九變這樣他（指韓國瑜）還敢做？





▲前總統馬英九眼袋手術一度引起討論。（圖／記者林敬旻攝）



聽到邱明玉的發言，王定宇13日在臉書表示，「哦？如果這樣弄眼袋、拉皮、點痣就達到參選國民黨黨主席的準備工作？那...韓導...你排隊的號次是在馬英九後面喔！」

▲名嘴邱明玉。（圖／翻攝新聞面對面直播）

王定宇的發文引起許多網友討論，有人打趣留言回應，「國民黨主席條件之一就是割眼袋」、「還可能去植髮」、「希望能植入一個比較能用的腦」、「別忘了問邱毅假髮去哪買的」、「很喜歡明玉分析的事，很公正」、「馬先生整完臉都僵了還來一個」。