王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相：為了政治鬥爭厚臉皮扯謊

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九13日批評蔡英文政府，認為標示萊豬，跟貿易沒有直接關係，找一切理由討好美國。對此，民進黨立委王定宇傍晚透過臉書反擊，提出「三問馬英九」，反問馬英九8年前開放「萊牛」，為何只標產地，「為了政治鬥爭，罔顧國際貿易規則，厚臉皮扯謊到這個程度！」

針對馬英九指出，標示跟貿易沒有直接關係，蔡英文政府找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價。對此，王定宇提出「三問馬英九」，要求馬英九回應是否為真？

首先，王定宇質問馬英九，在8年前開放「萊牛」時，為何也只標「原產地（國）」，難道當時的馬英九政府也是為了討好美國，以台灣人的健康為代價？

其次，王定宇指出，2012年7月25日，當時兼任黨主席的馬英九，指揮著當時國會絕對多數的國民黨立院黨團，通過的「食品衛生管理法第十七條之一」，內容就明訂標示「原產地（國）」，也就是執政的馬英九和當時過半的國民黨國會，用法律規定標示「萊牛」就是「原產地（國）」。

王定宇反問國民黨，當時的立委，現在還在任的或是當縣市長的，應該還記得吧，「難道是為了討好美國，以台灣人的健康為代價，馬英九是忘了？還是害怕想起來？」

第三，王定宇表示，馬英九在2012年3月5日宣佈開放「萊牛、萊豬」時，當時國民黨的衛福部和立院黨團是狀況外的，這些新聞都有記載，而且3月國際還沒有「瘦肉精」標準，直到7月初，國際食品法典（CODEX)才定出「瘦肉精只有萊克多巴胺安全可用，劑量為10ppb。」他說，當時民進黨也宣佈結束抗爭，接受國際標準，也沒有阻擋後來7月25日的國民黨主導修訂「食管法」。

王定宇表示，馬英九一個當過總統、開放萊牛（他本來是豬牛一起開放）的人，怎麼會為了政治鬥爭，罔顧國際貿易的規則，厚臉皮扯謊到這個程度。

王定宇說，他願意相信2012年馬政府修食管法明定只「標示原產地（國）」，是為了國際貿易規則，而不是他現在昨是今非攻擊蔡英文政府的「討好美國」，一個當過總統的人，失去高度、胡說八道是一件令人遺憾的事。

▼民進黨立委王定宇。（圖／翻攝林昶佐臉書）

