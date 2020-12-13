　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相：為了政治鬥爭厚臉皮扯謊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九13日批評蔡英文政府，認為標示萊豬，跟貿易沒有直接關係，找一切理由討好美國。對此，民進黨立委王定宇傍晚透過臉書反擊，提出「三問馬英九」，反問馬英九8年前開放「萊牛」，為何只標產地，「為了政治鬥爭，罔顧國際貿易規則，厚臉皮扯謊到這個程度！」

針對馬英九指出，標示跟貿易沒有直接關係，蔡英文政府找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價。對此，王定宇提出「三問馬英九」，要求馬英九回應是否為真？

首先，王定宇質問馬英九，在8年前開放「萊牛」時，為何也只標「原產地（國）」，難道當時的馬英九政府也是為了討好美國，以台灣人的健康為代價？

其次，王定宇指出，2012年7月25日，當時兼任黨主席的馬英九，指揮著當時國會絕對多數的國民黨立院黨團，通過的「食品衛生管理法第十七條之一」，內容就明訂標示「原產地（國）」，也就是執政的馬英九和當時過半的國民黨國會，用法律規定標示「萊牛」就是「原產地（國）」。

王定宇反問國民黨，當時的立委，現在還在任的或是當縣市長的，應該還記得吧，「難道是為了討好美國，以台灣人的健康為代價，馬英九是忘了？還是害怕想起來？」

第三，王定宇表示，馬英九在2012年3月5日宣佈開放「萊牛、萊豬」時，當時國民黨的衛福部和立院黨團是狀況外的，這些新聞都有記載，而且3月國際還沒有「瘦肉精」標準，直到7月初，國際食品法典（CODEX)才定出「瘦肉精只有萊克多巴胺安全可用，劑量為10ppb。」他說，當時民進黨也宣佈結束抗爭，接受國際標準，也沒有阻擋後來7月25日的國民黨主導修訂「食管法」。

王定宇表示，馬英九一個當過總統、開放萊牛（他本來是豬牛一起開放）的人，怎麼會為了政治鬥爭，罔顧國際貿易的規則，厚臉皮扯謊到這個程度。

王定宇說，他願意相信2012年馬政府修食管法明定只「標示原產地（國）」，是為了國際貿易規則，而不是他現在昨是今非攻擊蔡英文政府的「討好美國」，一個當過總統的人，失去高度、胡說八道是一件令人遺憾的事。

▼民進黨立委王定宇。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲▼立法院人權促進會成立，王定宇擔任會長。（圖／翻攝林昶佐臉書）

ET快訊
開窗就看得到趙斗淳家！　趙妻「緊跟受害女童12年」
63萬賓士停家門竟被「偷光光」！　引擎蓋也消失
「被詛咒的樓梯」影片流出！　他看傻：這一階超詭異
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣拜會「破百歲」黨齡80年人瑞　國民黨：黨員都不離不棄！　

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相：為了政治鬥爭厚臉皮扯謊

沈智慧反萊豬絕食逾30小時　張麗善親率雲林豬農到場聲援

民進黨反擊江啟臣凍結預算：第一次聽到有人批評總統重視國家利益

金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡　騎電動4輪車買菜

談公民權下修18歲「失敗原因」　柯文哲：藍綠兩黨別打假球

開箱台灣漫畫基地！林楚茵爆買七本嘆：以前只能趁大人不注意偷看

蔡英文超冷笑話「三倍券快倒騎」　網友：霸王極寒流來了

蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

江啟臣拜會「破百歲」黨齡80年人瑞　國民黨：黨員都不離不棄！　

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相：為了政治鬥爭厚臉皮扯謊

沈智慧反萊豬絕食逾30小時　張麗善親率雲林豬農到場聲援

民進黨反擊江啟臣凍結預算：第一次聽到有人批評總統重視國家利益

金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡　騎電動4輪車買菜

談公民權下修18歲「失敗原因」　柯文哲：藍綠兩黨別打假球

開箱台灣漫畫基地！林楚茵爆買七本嘆：以前只能趁大人不注意偷看

蔡英文超冷笑話「三倍券快倒騎」　網友：霸王極寒流來了

蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

人孔蓋掀開…驚見深埋40年新天地！　屋主樂歪：地下酒吧蓋起來

江啟臣拜會「破百歲」黨齡80年人瑞　國民黨：黨員都不離不棄！　

告五人飆神曲《披星戴月》　加碼「首唱3新歌」...全場激動爆叫！

獨／YG男團TREASURE出道還沒真實感！洩MV最滿意竟是「隱藏景點」

SBL／頸傷只能轉半邊　蔣淯安16分10助攻保台啤不敗

35隻哈士奇北港朝天宮「揪團進香」　主辦笑：保佑不拆家

神力女超人大吃巧克力蛋糕、比薩依然超辣　運動好手不怕身材變形

「開窗就看得到趙斗淳家」　受害女童遭趙妻緊跟12年…爸悲痛發聲

胡瓜「近距離面對小阿翔」重心偏一邊　畫面尷尬全場笑翻

帥汪坐路邊等公車！　他路過問「你搭幾號」...網見亮點笑：712啦

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

不放華視！全台44系統台寧願「52台空著」

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

紓解雪隧車流　工程會：思考另闢快速道路可行性

金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡

民眾黨代表出爐　柯妹、劉奕霆高票當選

共機擾台　綠議員拋「中國毀核計畫」

連綠委也連署凍結！江啟臣：蔡英文狀況外

二階1.3萬份不合格...罷免陳致中團體：超乎預期

退輔會爆蔡英文赴美演講　國民黨提2大質疑

蔡英文「三倍券快倒騎」　網友：霸王極寒流來了

民進黨反擊江啟臣凍結預算：第一次聽到有人批評總統重視國家利益

蔡稱蓋1.5萬戶社宅　柯：不可能

傳唐鳳拒為數位身分證背書　內政部駁斥

王浩宇拿牛排開原民玩笑　自家立委也不挺

更多熱門

相關新聞

蘇揆稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：不可原諒

蘇揆稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：不可原諒

明年1月1日起將開放萊豬進口，行政院長蘇貞昌12日表示，樂見進口商宣示不進口萊豬，但政府不能用法律設定貿易門檻，要求符合國際標準的肉品要有怎樣的標示，否則會遭他國貿易報復。對此，前總統馬英九13日受訪時批評，根本沒這回事，政府現在就是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，直呼「這是很可惡的，不可原諒。」

馬英九籲開放核食應再公投　蘇貞昌：沒有討論

馬英九籲開放核食應再公投　蘇貞昌：沒有討論

關中天再禁童書　馬英九：民主退回戒嚴時代

關中天再禁童書　馬英九：民主退回戒嚴時代

李德維播奇異恩典抗議中天關台　蘇貞昌呆站一分鐘

李德維播奇異恩典抗議中天關台　蘇貞昌呆站一分鐘

核食解禁　馬英九：還要製造更多麻煩？

核食解禁　馬英九：還要製造更多麻煩？

關鍵字：

王定宇馬英九

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

8.3強震遇浪漫真愛！「大叔救了22歲少女」

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

【心內話】為愛過勞死

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

更多

最夯影音

更多
許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面