女大生車禍過世！死後「作業繼續交」嚇壞教授　背後真相曝光

▲女大學生去世後，卻仍持續上傳作業和參加考試，驚動學校高層。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國受新冠疫情影響，許多大學均使用線上授課。紐約一名教授9日提到，班上一名女學生11月中旬時因車禍去世，卻還持續交作業和做線上考試，不僅給其他任課老師發郵件，本周還完成幾個額外學分，讓系上的其他老師嚇傻，驚動學校高層。

學校高層下令，要教授協助調查事件，才發現所謂「網課代管」的真相。原來去世後仍不忘作業的「勤奮學生」，只是女學生花錢請來的槍手，在過去這段期間，為她上滿每一堂課、交每一次作業，甚至完成報告考試。

網課代管的服務內容甚至能夠「全包」學生用戶的課業，從線上課程、考試、論文甚至和老師郵件聯繫，不僅有事前諮詢，以按照需求匹配槍手，還有明確分工體系，只要學生提供帳密等個人訊息，就能「一條龍」服務到底。

▲教授在微博上分享自己課上遇到的事件。（圖／翻攝自微博／Lucy_intheSkywithDiamonds）



教授表示，在短短疫情的幾個月間，這種網課代管的產業鏈發展完善，還能在成績方面「保B爭A」。

據了解，教授在女學生過世當時，還難過好一陣子，因為過去曾與她有過郵件往來，以往ZOOM課程也會有她出席（沒開鏡頭），後來才發現，原來一直以來與自己互動的人都不是本人。

▲網站上有各式各樣專業的代修服務。（圖／翻攝自YourEssay）



因疫情關係而興起的線上授課，反而讓做留學生意的商人嗅到商機，服務內容涵蓋哲學、商科、政治、金融、數據分析再到理工，專為留學生完成考試、作業、論文，打造出好看的成績單。

其中幾個網課代管的網站表明，初衷便是為了留學生能更方便取得學位，槍手團隊90％以上來自各大名校，包括哈佛、史丹佛、牛津、劍橋、倫敦帝國學院、北大、清華等，已經在業界有10年的經驗，用戶不必擔心成績問題就能輕鬆畢業。

▲網課代管網站列出槍手過去「輝煌的成績」。（圖／翻攝自NORTHESSAY）



部分留學生只想要拿到海外留學學位，並不在乎過程，有些則認為真正的知識在學校學不到，卻需要學歷來當工作的「敲門磚」，而上課卻浪費時間，通常課程要求的閱讀量極大，對非母語人士課業壓力過大。

網友評論，「這些富二代留學生在課上基本不參與發言，住最貴的公寓，在票圈（微信朋友圈）展示買買買」。但也有網友表達支持，「幫富二代拿海歸學位，畢業後進富二代家族企業身價翻身，大家都有光明的未來。」

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