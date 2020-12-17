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「毒妻逼死我」！WePhone創辦人PO遺言自殺亡…班花妻半年榨乾他

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▲▼工程師被正妹妻騙婚自殺。（圖／記者鄭思楠攝）

▲工程師被正妹妻騙婚自殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

國際通訊APP「WePhone」的中國創辦人蘇享茂在2017年，從住家頂樓跳樓自殺身亡，更在網路上發表了「遺書」，控訴前妻翟欣欣害死他。他稱，翟欣欣不但騙婚，短短幾個月捲走1300萬人民幣（約新台幣5589萬元）資產，離婚時更要求1000萬人民幣（約新台幣4299萬）及房產，不然就要毀掉他的創業心血「WePhone」。

據《紅星新聞》報導，蘇享茂哥哥蘇享龍近日透露，家屬對翟欣欣提起的民事訴訟將於12月21日在北京市朝陽區法院開庭審理，要求女方返還價值千萬（人民幣，下同）的財產。

2017年9月7日凌晨，蘇享茂跳樓自殺。去世前，他發布消息稱，被相識僅160天的「毒妻翟欣欣逼死」，隨之公布了女方的手機及身分證號碼。

2018年7月12日，蘇享茂家人提訴翟欣欣贈與合同糾紛、侵權責任等案件召開庭前會議，但此後一直未開庭。

▲▼工程師被正妹妻騙婚自殺。（圖／記者鄭思楠攝）

▲翟欣欣生活照。（圖／翻攝自微博）

庭前會議後為何遲遲未開庭？對此，哥哥回應，「我們始終希望追究翟欣欣的刑事責任。」他說，此次開庭家屬提出的主張與2018年的訴狀基本一致，即要求翟欣欣返還價值千萬的財產，「但我們家屬認為翟欣欣是敲詐勒索，可是警方並未就敲詐勒索立案，所以我們申請了延期開庭。」

目前，警方仍未就翟欣欣涉嫌敲詐勒索進行立案。事件發生至今已經過去了3年，哥哥表示雙方從未見過面，僅有的一次見面，是在2018年庭前會議那次，蘇家人等候在法庭外時，認出了翟欣欣，並對對方進行了圍堵，後被勸開。

此前，蘇享茂的遺書寫著事件經過，與翟欣欣在相親網站《世紀佳緣》認識，2017年3月30日第一次見面。隔天女生就主動邀約見面，聲稱只在大學談過一次戀愛，之後雙方互有好感。到了4月1日，翟欣欣表示對蘇享茂一見鍾情，願意替他生孩子。在結婚前夕，蘇享茂雖然發現對方有過一段婚姻，但仍然選擇相信女方，6月7日兩人正式領證。

結婚1個多月後，蘇享茂發覺老婆變得愛撒謊又有心機，提出離婚。不料，翟欣欣不但透過電話、簡訊辱罵，更常帶人到他家裡騷擾，並要求1000萬元的「精神賠償」以及三亞的房產，不然就要找當公安的表舅出面，檢舉公司違法事宜，徹底毀掉「WePhone」，讓他不堪其擾。最終，資金運轉不過來，蘇享茂也過不了這關，留遺書控訴翟欣欣是專業騙婚。

▲▼工程師被正妹妻騙婚自殺。（圖／記者鄭思楠攝）

▲翟欣欣曬豪車。（圖／翻攝自微博）

哥哥蘇享龍也爆料，翻閱弟弟手機後發現，蘇享茂為了寵愛翟欣欣，不但買鑽戒、名牌包，更砸大錢買特斯拉電動車、海南清水灣的的房子，期間也曾多次匯款給女方，翟欣欣因「怕高」，更曾多次強烈要求蘇享茂賣掉北京房子，「兩人在7月18日就離婚了，短短認識不到6個月就花了1300萬在翟欣欣身上。」

「可憐我弟，相貌平平，竟然相信比他高半個頭的年輕美女，對他一見鍾情！」蘇享龍曾感慨，弟弟只懂得寫程式，卻對人際關係一竅不通，一遇到柔情就敗得一塌塗地，「我一直在想，為什麽我弟如此單純，脆弱，一步步遁入陷阱，走上不歸之路...。」

據了解，翟欣欣的同班同學出面爆料，她2009年以第二名成績考進北京交通大學土木建築工程學院，2012年1月畢業，「她漂亮、家境好，在研究生時期是班上的『高冷之花』，不喜歡參與校園活動，基本上不出現在學校，連畢業照都沒有拍，感覺整個人都比較神秘，聽說父母都是教授，更曾跟同學交往閃婚，也很快就離婚。」據悉，第一次婚姻結束後，翟欣欣曾獲得前夫20萬的賠償。

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