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路透：印度IT公司入侵全球1萬多筆電郵帳戶　多國政要、知名投資機構受害

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲印度某IT公司「BellTroX」7年駭進1萬多電郵帳戶。（示意圖／CFP）

記者謝仁傑／綜合報導

路透獨家報導，印度某間IT公司BellTroX，提供駭客服務，7年內入侵了全球超過1萬個電子郵件。據三名前員工透露的訊息以及外部研究人員的報告顯示，總部位於新德里的這間訊息技術服務公司專門瞄準歐洲的政府官員、巴哈馬的賭場大亨和以及包括美國私募股權巨頭 KKR 和著名的做空機構渾水（Muddy Waters）。

《路透》深入研究這項活動，結果顯示「BellTroX」在2013至2020年間，發送成千上萬封旨在誘騙受害者透露密碼的信件。路透將受害者所收取的電子郵件進行對比，驗證了這些數據的真實性，名單包含南非的法官、墨西哥的政治人物、法國的律師和美國的環保組織。

有受害者表示，最初看起來不像是惡意郵件，只是占星術或色情的類似內容，後來演變成發送看似可信的訊息，甚至僞裝受害者的同事、家人或其他做空機構。

Muddy Waters創辦人Carson Block表示：「得知我們很可能成為BellTroX客戶的攻擊目標，對此感到失望，但並不感到驚訝。」；KKR對此拒絕置評。

路透社電話採訪的BellTroX負責人蘇米特·古普塔（Sumit Gupta），他拒絕透露誰是客戶，並否認有任何不當行為。

美國執法部門正在針對BellTroX對美國發動的駭客行動進行調查，目前還不清楚他們的客戶是誰，他們也否認存在任何不當行爲。

儘管無法確定是誰僱用了 BellTroX，但兩名前員工表示，該公司通常會與私家偵探簽約，而這些私家偵探的幕後老闆其實是受害者的商業或政治競爭對手。不過相關的牽涉單位目前都拒絕發表評論。

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