夫沒買BMW妻搞失蹤！結婚收近百萬紅包「還不給碰」　公公怒：根本騙婚

▲女方在結婚之後要求老公買BMW。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

寧波一名張先生的兒子在2018年時認識現在的妻子，女方家在結婚前收了20多萬元（約新台幣83萬元）紅包，重陽節時又收彩禮68萬元（約新台幣238萬）。雙方在去年領證結婚後，女方用各種理由不和老公同房，還要求要一輛價值50多萬元（約新台幣208萬元）的BMW，甚至搞起失蹤，讓張先生懷疑兒媳是在騙婚。

綜合陸媒報導，寧波的張先生在鄭州開了家浴場，他的兒子2018年時經朋友介紹，認識了現在的妻子。他表示，女方在2018年2月14日帶了十幾個人去他們家，收了紅包20多萬（約新台幣83萬元），重陽節時又收彩禮68萬元（約新台幣238萬），但結婚後兒媳婦對兒子的態度越來越不同。

▲張先生覺得兒子被騙婚。

張先生的兒子表示，領完結婚証之後，女方都不讓他碰兩人根本沒有同房，女方甚至要求想要一輛50多萬元（約新台幣208萬元）的BMW，想將兩人矛盾進一步激化。

對此，張先生認為，結婚證領了之後，兒媳婦卻玩起消失，懷疑對方根本是在騙婚，「花了幾十萬娶了個兒媳婦，如今卻人財兩空。」律師表示，雙方婚後無共同生活，男方有證據證明支付了彩禮，雙方如果以離婚為前提下，彩禮應當予以返還。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】