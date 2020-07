「天才IT大臣」唐鳳登日版富比世封面　暢談學運和公民科技

▲唐鳳登日版富比世封面。(圖/翻攝自Twitter「@forbesjapan」)

文/中央社記者楊明珠東京27日專電

被日媒喻為天才IT大臣的行政院數位政務委員唐鳳登上雜誌富比世(Forbes)日本版最新一期封面。內容介紹她談太陽花學運,及這場學運對公民科技社群發展的影響。

富比世日本版的記者上個月初,想邀請唐鳳接受專訪,唐鳳上個月15日寫電子郵件回應同意接受採訪。報導指出,唐鳳每早上班忙於公務,看起來是樂在工作中。目前台灣的公共服務相當革新,總統盃黑客松活動從2018年舉辦以來,每年舉辦,參加者提出許多巧思。

報導指出,原本是市民黑客的唐鳳於4年前35歲那年就任數位政委,她從事公職的契機要追溯到2014年春天的那場太陽花學運。

當年3月18日台北市立法院周邊湧進大批以大學生為主的民眾,當時國民黨執政,立法院內政委員會完成「海峽兩岸服務貿易協議」的審議後要提交院會強行通過,民眾衝入立法院。當時的媒體報導,民眾不知法案內容,對於決策黑箱作業大感不滿。

唐鳳當時原本是程式設計師,與美國矽谷的團隊與企業採遠距工作方式,但她覺得這場學運非同小可,於是寫訊息給同事說:「我要去立法院,工作要請假2週。」她是與市民團體g0v零時政府的成員數百人協助佔據立法院的民眾設立直播系統。這場太陽花學運大約在3週後落幕,堪稱和平順利。

唐鳳受訪時表示,佔據立法院的行動成功,不僅是抵抗而已,各方的意見能獲得整合,是一場很好的學運。學運後,民眾的意識也起了變化。

她表示,以前對年輕人而言,政治是政治人物在做的事,但太陽花學運後,採取政治性行動、關心政治變得「很酷」,她覺得街頭上的50萬人對於服貿這樣的爭議能形成共識,算是做出了些貢獻。

對台灣的公民科技社群而言,太陽花運動帶來一大轉機。唐鳳參與的g0v零時政府是2012年她與好友高嘉良共同發起的,致力於推動「開放政府」,讓政府資料開放透明,使得對同領域感興趣的民眾可一同討論。

她表示,在太陽花學運前,她和好友們所建立的公民科技社群頂多約一萬有人關注,但太陽花學運期間約有50萬人關注,目前g0v零時政府已有1000萬人在利用,這如同在數位界建橋鋪設高速公路一般。

2014年12月,當時的政務委員蔡玉玲主動向g0v零時政府黑客松提出線上法案討論平台,希望藉此提升行政部門的效率,並讓公務員理解新世代思維與工作模式,之後唐鳳與其他11名g0v零時政府志工合作,推動虛擬世界法規調適交流平台vTaiwan的開發工作。

2016年1月總統大選,國民黨敗選,民進黨候選人蔡英文當選為總統。蔡玉玲卸任後,蔡英文政府找唐鳳擔任行政院數位政委。

1996年唐鳳15歲那年注意到網際網路的世界,她認為當時的教科書內容過時,於是告訴老師她要輟學,在網路上學習。

現在身為數位政委的唐鳳建立類似vTaiwan的一個公共服務平台開放政府聯絡人(Participation Officers, PO)制度,找各部會聯絡人集思廣益或者率領中央政府官員、地方自治體直接下鄉或到偏鄉舉辦「社會創新之旅」聽取地方上的意見。

報導說,今年在防疫過程中,唐鳳曾打電話到衛生福利部疾病管制署的免費防疫專線1922建議說:「因有小學生戴粉紅色口罩在學校被欺侮,明天大家就戴粉紅色口罩吧。」結果,隔天部長們真的戴上粉紅色口罩。唐鳳覺得這樣很有意思,大家都快樂。

唐鳳在受訪的最後說出她喜歡引用已故加拿大詩人Leonard Cohen名言:「萬物都有裂縫,所以光才進得來」(There is crack in everything. That's how the light gets in.)。她認為世上並非完美無缺,人類的行動有時會破壞生態,自然界與人的世界的結構性的問題可一同處理。