「連續加班」IT男接家人電話淚奔！鐵板燒師傅上前…結局逼哭網





▲程序員深夜淚奔遇廚師煎蛋安慰。（圖／翻攝自武漢晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

連續多天加班至深夜，一位在武漢光谷工作的年輕IT男下班後，到附近餐廳吃飯，接到家人電話後突然崩潰落淚。正在給他炒飯的鐵板燒師傅見狀，默默給他煎了一根香腸和兩個雞蛋，擺成「100分」的形狀，並安慰他，「老天不會辜負努力的人，加油！」

據《武漢晚報》報導，這一畫面被店內攝影機拍下。11月6日晚10時50分左右，光谷保利廣場一間餐廳走進一位年輕人，他在店內鐵板燒區坐下，點了一份炒飯、一瓶啤酒。在等待炒飯的間隙，他接到了家人打來的電話。

「我聽到他和家人說，自己剛剛下班，已經連續加班半個月了，壓力很大，」彭姓師傅說，這位年輕人的語氣非常低落，整個人看起來也十分疲憊，在和家人通話時，突然情緒崩潰開始落淚。

「估計也是怕家裡人聽出來他在哭，我看他雖然在抹眼淚，但是一直在努力壓抑，我在旁邊看著都挺難受的，」彭師傅說，在給對方做完炒飯後，他又默默拿出一根香腸，並打了2個雞蛋，依次擺好，煎成「100分」的形狀，「這是我曾經用來哄我兒子的方法。」

看到彭師傅贈送的愛心「100分」，這位年輕人連連道謝。在聊天中，彭師傅了解到，這位年輕人才25歲，在附近一家科技公司上班，近期到了項目交付的關鍵時刻，這個項目是他單獨負責的第一個項目，所以壓力非常大，他自己也沒想到，在和父母通話時，聊到工作中的一些細節，情緒突然繃不住了。

「我跟他說，你還年輕，生活就是先苦後甜，你付出了肯定會有收穫，以後回頭看，這些都是很好的回憶，」彭師傅說。

網友看後鼻酸，「成年人最懂成年人的苦痛，才能彼此療傷」、「這才是深夜食堂的故事」、「成年人的世界沒有容易二字」、「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德」、「忽然熱淚盈眶，成年人真的太難了」、「本打工人落下了熱淚」。

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