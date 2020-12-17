Pornhub刪素人片她終於安心！前男友上傳報復　4月起口罩不曾脫下

▲她和前任分手後，頻頻收到對方的威脅訊息。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

全球知名成人網站「Pornhub」最近因為兒童性侵與偷拍影片爭議，一夜之間刪除影片量高達900多萬部，不少人對此感到惋惜，但昨（16）日就有一名曾被偷拍的女網友表示，這樣的生活真的很痛苦，現在終於能安心。

原PO在Dcard感情板發文指出，她和前男友交往期間，就常被要求拍性愛影片，但她每次都拒絕，誰知道今年3月談分手時，對方才說其實偷拍了很多次，如果要分手他就會上傳到Pornhub。

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原PO表示，因為當下她並沒有真的看到影片，就以為只是對方說來威脅而已，而且實在受不了前任每次酒後都莫名飆罵，甚至有多次差點動手，她收拾完東西就走了，不想多做糾纏。

▲原PO附上收到的訊息。（圖／翻攝自Dcard）



但一個月後，原PO突然收到朋友傳來的訊息，說她男友在Pornhub上看到跟原PO很像的人，「當下只能打哈哈帶過說怎麼可能，但心裡很明白那就是前男友放的，他是真的做了，不是威脅」。

原PO立刻聯繫網站客服人員，但因為對方似乎是印度人，解釋很久仍得到「只有上傳者能刪除」的回應，從那天起她就很怕有人突然傳訊息來，擔心又是影片被看見了，而且走在路上頭一定低到最低，口罩也是只有吃飯時才拿下，「這樣的生活真的很痛苦」。

原PO也附上前任傳來的威脅話語，其中提到「讓Pornhub上的人看看妳這婊子有多賤」、「不要以為封鎖我就有用」等等，她向大家提醒，再怎麼喜歡對方都不能答應拍這樣的影片、照片，即使對方不上傳，也沒人能保證不會流出，「相信我，害怕他人視線的生活真的會讓你想消失在世界上」。