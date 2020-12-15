1.2折券狂折500元！他一問愧疚「全賣家吸收」照出貨　讚爆佛心炸

▲原PO用1.2折券，事後才知道是賣家自行吸收折扣。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名拍賣APP日前舉辦1.2折賣場折價券活動，讓不少人買得很開心，但事後很多賣家才發現，折價的部分竟然是自己要吸收，趕緊通知取消訂單。就有男網友在《Dcard》貼文「拍賣APP1.2折券 居然出貨？！ 誠實賣家表揚」，說1.2折大亂讓他的購買清單刷了一整排取消訂單，沒想到還是有賣家誠實出貨，忍不住公開賣家大讚「佛心來的吧！」

原PO在文中表示，「想必大家經歷了1.2折大亂，整個刷一排取消訂單～～ 」並說這次的事情，他覺得是「官方在陰賣家」，畢竟「其餘的8.8折是賣家吸收」，但還是有願意誠實出貨的賣家，讓他不禁想為賣家拍手鼓掌。他貼出第一間，對方還訊息告知「已經幫您寄出嘍～因為沒仔細看這次活動就參加了，秉持誠信的原則我還是出貨了。」

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男網友看到訊息後，則是好奇問「那些折價券對你們有損失？！」賣家則是哭回「都扣我們的錢」，透露並沒有官方補貼，沒看清楚活動規則是自己的疏忽，要他不要介意。原PO就大嘆「一些個人賣家以為這次可以宣傳一下，沒想到虧更多……」

▲賣家堅持出貨，讓原PO很不好意思。（圖／翻攝自Dcard）

他還附上消費明細，只見他買了609元的3樣產品，不僅已經是出清價，折運費還打1.2折後只要109元，「商品出清打折又用折價券還願意出貨……佛心來的吧！」

另一家則是一位幫忙代購蜜餞的賣家，只見原PO買了638元，去掉運費跟打1.2折後，只花138元就買到，「欸？！ 怎麼默默的就出貨了！還以為會取消訂單或什麼的，這個直接認賠。」原PO見狀相當歉疚，還私訊賣家「謝謝您願意出貨」、「後來我才聽說那些折扣似乎都是賣家承擔……」

賣家則是無奈「我也是後來才知道的@ @」，說自己損失慘重，還想說怎麼每個買家都能折500元。男網友文末也提醒「只能說活動條款以後越來越需要注意！」貼文一出，其他人就紛紛留言，「買家賣家態度都好優質」、「賣家根本倒貼」、「我女友也是在這次的折購被坑了好大一筆，小小生意慘賠兩千多，真的傻眼」。