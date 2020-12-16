阿滴口誤「舊金山講成洛杉磯」！他PO文砲轟　網一看秒笑：又是你

▲知名Youtuber阿滴。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

記者施怡妏／綜合報導

知名Youtuber阿滴日前發布新影片，但不小心口誤，將舊金山（San Francisco）灣區講成洛杉磯（Los Angeles）灣區，事後阿滴也在留言區更正，承認自己口誤。但有一名網友認為這是天大的過錯，「阿滴頻道主打西方文化」，竟然會犯下這麼基本的錯誤。網友們看完後紛紛傻眼，認為這沒必要公審「人都會犯錯」。

該網友在「Dcard」上發文，指責阿滴身為一個「以西方英文文化為主打的Youtuber」，竟然會犯下這樣基本到不行的常識錯誤，將舊金山灣區講成洛杉磯灣區，「堂堂260多萬訂閱的YouTube理事長結果出了這麼基本的錯誤，真的是尷尬癌直接末期」，還在文中嗆說「現在大家已經不吃外國女生這套了啦，過了那麼久觀看還不是不怎麼樣。」

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▲阿滴口誤講錯地點。（圖／翻攝自Gppgle map）

▲阿滴留言承認口誤。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

影片發出後，阿滴本人也在留言區承認自己的口誤，「那是口誤，我去搭乘的是舊金山灣區的BART捷運系統」。

對此，許多網友認為原PO只是在帶風向，且人都會有犯錯的時候，沒有必要發文公審，「這還好吧，你有事嗎，每個人都會不小心犯錯」、「根本為黑而黑吧」、「偶爾講錯了，又不是什麼天大的過錯」、「這還好吧？又不是張飛打岳飛這麼誇張的」。

還有網友翻出原PO之前發過的文，發現原PO經常發會引戰的貼文，「笑死欸怎麼又是你，你上一篇文怎麼後來被嘴到神隱了啊」、「是不是太閒，成天當糾察隊」、「欸你的文章基本上是專門攻擊Youtuber」、「真的是可憐酸民」。