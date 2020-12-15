Pornhub影片全沒了！　網驚覺：印度神童預言12月「全球性災難」

▲Pornhub網站，一夜下架超過1000萬則影片，讓網友哀號是全球性災難。（圖／記者趙蔡州攝）



記者林彥臣／綜合報導

美國知名成人平台Pornhub被控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，遭到210萬人連署下架，官方在承諾調整模式後決定快手開鍘，一夜之間刪除影片超過千萬部，讓全球網友哀號「收藏的影片都沒了」，甚至有網友發現印度神童早就預言，12月會有「全球性災難」，原來就是Pornhub影片遭到大規模刪除。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）年紀輕輕就取得草藥微生物學研究生學位，更是國內富有盛名的占星師，去年8月預言2020年將有災難發生，果真爆發新冠疫情，甚至預言12月將發生一場更慘烈的危機。

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對此有PTT鄉民發現，印度神童早就預言了，2020的12月會有更大的事情發生，「現在應驗了吧」現在P站也發生更大的憾事，有什麼比2020更糟的？

▲有網友發現印度神童阿南德（Abhigya Anand）早預言，12月會發生全球性災難。（圖／翻攝自Facebook／Abhigya Anand）



網友在推文中表示，「信了…災情慘重啊！」、「神童太準了！真的是大災難QQ」、「全球 性 災難....原來是我慧根不夠XD」、「真的是神童，全球性災難正在發生」、「真的是神童，全球性災難正在發生」、「真的是先知！這對宅男來說應該是史上最重大的慘案」。

不過阿南德預言的內容，其實是全球將在2020年12月20日再度迎來大災難，持續至2021年3月21日。木星與土星將在12月20日完全相合，代表這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。

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