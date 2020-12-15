防疫旅館太豪華！她PO三餐爽喊「像被供養的豬」：菜色沒重複過

▲原PO分享防疫旅館的餐點。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然新冠肺炎疫情在台灣較為趨緩，但防疫工作仍不可輕忽，只要是從國外返台的民眾，都必須居家隔離或住在防疫旅館14天。一名女網友發文表示，她目前正住在防疫旅館內，「真的不得不說，住的（得）超值得的啊！」除了環境很棒，就連餐點也超好吃，截至目前為止，菜單都沒有重複過，「我真的稱讚不完！」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名女網友在「Dcard」上發文表示，她目前正住在防疫旅館內，住處共有18坪，客廳、廚房、臥房、大理石浴室一應俱全，「真的不得不說，住的（得）超值得的啊！」除了住處環境讓她誇不完，就連食物也美味到不行，菜色非常多樣，住到目前為止，每餐都沒有重複過，只可惜，因為防疫期間也沒什麼活動，所以她根本不太餓。

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原PO分享了餐點照片，從畫面中可以見得，住到目前的這三天有「肉鬆麵包和葡萄」、「芭樂、香腸麵包」當早餐，午餐有「豆豉排骨、滷汁豆腐、鳥蛋和A菜」、「炒米粉、紅燒豆腐、高麗菜、黑胡椒馬鈴薯」，至於晚餐則有「紅燒魚排和蔬菜」、「咖哩牛腩、木耳」，光用看的就口水直流，原PO也笑稱 ，「我覺得我好像被供養的豬，每天都不用煩惱吃什麼，醒來就有好吃的！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「防疫餐看起來很棒！也恭喜平安回台」、「會不會兩個禮拜出來變圓了呀，感覺伙食真的超棒的，羨慕」、「一晚4500元，十四天6萬3000元！好貴啊啊啊」、「隔離完後，我想體重應該很可觀」、「恭喜平安回台喔」、「敲碗房間」、「感覺超讚」、「也太豐盛了吧！不說以為來度假的」。

本文經「Dcard」原PO授權引用