他搭捷運「坐博愛座」！女友怒嗆「人品有問題」...慘被分手

▲博愛座爭議不斷。（圖／記者劉維榛攝）



實習記者周依儒／綜合報導

大眾交通運輸工具上都設有博愛座，不過近來博愛座的爭議不斷。一名男網友日前和女友搭捷運時，因是尖峰時段乘客眾多，這時他剛好看到有博愛座是空的，沒多想就坐了下去，沒想到此舉惹怒了女友，下車後指責他「人品有問題」，且要求分手，讓他超不解自己到底做錯什麼。

一名男網友在Dcard以「捷運不讓座女友要跟我分手」為題發文，表示上週他的車子剛好壞掉，因此便和女友一起搭捷運外出，當時正值尖峰時段車廂內非常擁擠，好不容易等到有個位子是空的卻是博愛座，不過他沒多想就直接坐下去。沒想到女友從原PO坐下去開始就一路臭臉。

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原PO後來一直追問，她才不滿表示，「剛剛旁邊一堆比我們年紀大的人，你幹嘛不讓座？」並覺得他的人品有問題要求分手，讓他無奈的說，「沒事搭什麼捷運，以後還是開車啦」。

▲原PO因為坐博愛座，慘遭女友怒罵「人品差」。（圖／翻攝自Dcard）



貼文引起網友兩極評論。有不少網友贊同原PO女友，「如果當時如果當時有老人你自己也沒有受傷或是任何需求，的確應該禮讓給那些需要的人，畢竟你坐博愛座，假如當時是空車沒什麼人，你坐下我就沒什麼意見，分手是太嚴重了」、「你滿自私的，如果是我也想分手，不夠貼心，小事情就可以看出一個人的個性」、「女友都說了旁邊有一堆年紀大的人，不懂你是怎麼坐的如此心安理得」等等。

也有不少網友覺得原PO女友小題大作，「好好溝通一下就好了吧，不讓座就分手會不會太好笑」、「被博愛座情緒勒索也是很失控，博愛座的原意是大家有需要都能坐，累的要死也是一種需要啊」、「有需要的人不會等你做下去才出現吧，啊就是沒人要坐，為什麼不能坐？」、「道德魔人喔」。