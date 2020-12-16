桃園市立美術館動工　斥資34億打造文化新地標青埔旅遊新亮點

▲市立美術館及兒童美術館將由空中廊道相連，工程挑戰性極高。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館新建工程、16日於中壢青埔舉行動工。市長鄭文燦表示，市府斥資34億元推動桃園市立美術館建設計畫，獲文化部補助13億7,000多萬，於青埔公十二、公十三公園興建「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，兒童美術館預計2022年底完工、市立美術館預計2023年底竣工。

▲桃園市立美術館動工。（圖／市府提供）



鄭市長說，桃園市立美術館將滿足包含典藏、研究、展覽、教育、文化、觀光等六大功能，預計啟用後每年可舉辦5次特展及1次國際性大展，吸引約40萬人次造訪，將是桃園重要文化地標及文創聚落，更會是未來青埔旅遊的新亮。

桃園市立美術館由「石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場」負責設計，以「山丘」概念出發，巧妙將建物外觀及空間設計與公園地景融合，包含館內及戶外空間都十分適合舉辦展覽及藝文活動，其中「市立美術館」為地下2層及地上5層之建築物，總樓地板面積約4萬多平方公尺，將提供國際企劃展廳、市民廣場、美術圖書館、特展空間、常設展區、跨領域展演空間及景觀休憩平台等，並提供約302席汽車及125輛機車停放空間。

「兒童美術館」為地下1層及地上4層之館舍，總樓地板面積約7,208平方公尺，規劃提供兒童美術館展覽室、主題餐廳、兒童藝術資源教育中心、國際演講廳及兒童美術教室等，兒童美術館及市立美術館將由空中廊道相連，工程挑戰性極高。

文化部次長蕭宗煌則細數六都市立美術館建設情況，他說桃園起步雖晚，但他對桃園市立美術館的規畫充滿期待。蕭次長表示，過去推動美術館建設都著重硬體層面，但桃園市立美術館各項設計相當具有前瞻性，在新建工程經費部分，文化部特別補助了13億7,000多萬元，在優化軟體設施部分，文化部也將補助典藏等經費，繼續給予桃園市立美術館最大的支持。

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