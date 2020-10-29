桃園市立美術館新建工程　「宏昇營造」取得優先議約權

▲市長鄭文燦表示，桃園市美館是相當具有特色的地景美術館。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府辦理「桃園市立美術館新建工程」案，29日於土地公文化館發表評選結果，由優秀團隊「宏昇營造」獲得優先議約權，總監郭倍宏親自出席，以示重視。市長鄭文燦表示，桃園市美館座落於中壢青埔地區公12及公13用地，以山丘造型為建築主體外觀，是相當具有特色的地景美術館，工程將於今年12月動工，期帶動桃園文化能量。

▲公13用地的「市立美術館」為地上4層及地下1層之建築物。▼公12用地的「兒童美術館」，為地下1層及地上3層的館舍。（圖／市府提供）

鄭市長指出，在國際機場附近設置美術館、博物館是不少國家的常態。而桃園作為國門之都，過去較少大型文化設施，桃園市立美術館選址位於青埔高鐵特定區，座落於青埔地區公13用地及公12用地，規劃興建「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，中間以立體廊道相互連接兩館，全案總經費約34億8,178萬元(其中文化部補助約新臺幣13億7,564萬元)，預計於2024年3月優先完成「兒童美術館」棟，「市立美術館」棟預計於2025年3月完工。

▲桃園市立美術館新建工程由「宏昇營造」取得優先議約權。▼「宏昇營造」總監郭倍宏(右八）親自出席，以示重視。（圖／市府提供）

座落於公13用地「市立美術館」為地上4層及地下1層之建築物，其設計理念以新穎的「山丘」造型為建築主體外觀，毗鄰美術館於公12用地的「兒童美術館」，為地下1層及地上3層的館舍，結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域。

該案由「石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場」為設計單位，而此次工程取得優先議約權的宏昇營造擁有豐富的經驗，在台灣曾完成新北市社會住宅、彰化看守所、台南市水萍塭公園停車場、國家地震工程研究中心、新竹市關埔國小等。

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