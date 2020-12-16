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藍營2024「侯朱配」或「朱侯配」？　朱立倫：不要見縫插針

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▲藍營2024「侯朱配」亦或「朱候配」？

▲朱立倫被媒體問及「侯朱配」亦或「朱候配」的可能性？(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

2020靈鷲山水陸法會16日於桃園巨蛋舉行最後一天「圓滿送聖」儀式，藍營前、現任新北市長朱立倫、侯友宜均應邀出席；由於侯近來的高民調而被看好是藍營2024強棒人選，曾是侯昔日長官的朱立倫被媒體問及「侯朱配」亦或「朱候配」的可能性時，強調侯現在擔任新北市長，全力做好市政，希望大家不要用任何方式來見縫插針！

▲藍營2024「侯朱配」亦或「朱候配」？

▲朱和侯出席法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

朱立倫表示，他跟侯市長是幾十年的老朋友，也是老同事，侯現在擔任新北市長，會全力做好市政，而他現在也要做好教授和公益工作、做好他為台灣走透透的工作，希望大家也不要去扯這些政治問題，更不要想用任何的方式來見縫插針。

▲藍營2024「侯朱配」亦或「朱候配」？

朱立倫也強調，他和侯市長永遠都是好夥伴、好朋友；對於媒體進一步問朱：陳其邁和鄭文燦很可能會合作的「陳鄭配」看法？朱立倫則回應自己曾也是桃園縣的老縣長，相信鄭也是會以市政優先，為桃園打拚。相較於朱立倫坦然接受媒體訪問，侯友宜則刻意避開媒體。

▲藍營2024「侯朱配」亦或「朱候配」？

朱立倫也在出席「圓滿送聖」法會後，於臉書PO出雙手合十參加法會的照片，並寫著「2020終於接近尾聲，祈求大家平安健康，迎接2021順利的一年。」網友留言：「可是朱前市長，我們2021就要開始吃萊豬了耶…」、「阿倫好，最深得民心的好市長。祈願台灣百姓安康，風調雨順」、「朱立倫在新北市很多政策都很到位，尤其在福利政策上大都是讚譽有加的，侯市長大贏30萬票也是朱市長有政績做為基礎，朱侯在民調上都是第一名市長，兩位都是國民黨優秀人才」。

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