羅智強租52輛公車悼新聞自由　朱立倫：蔡政府讓全民成為監控對象

▲朱立倫、羅智強搭民主公車。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

中天新聞台12日起自有線電視下架，國民黨前主席朱立倫14日諷刺，蔡政府最近又想通過《數位通訊傳播法》來審查網路言論自由，台灣將猶如20年前的一部電影《全民公敵》，讓全民成為監控對象。「Big Brother is Watching You！老大哥正在監視你！」原本是對反民主、威權的諷刺，沒想到在台灣真實上演。

朱立倫與台北市議員羅智強14日一同搭乘「新聞自由」公車。羅智強表示，自己租了52輛新聞自由公車，悼52台黑屏，悼新聞自由之死，中天52台斷訊後，總統蔡英文正式創下關閉新聞台的紀錄。過去無論藍綠，不管媒體再怎麼辛辣的監督執政者，政府始終沒有跨越紅線，而蔡英文卻對中天痛下殺手。

羅智強表示，52台斷訊，新聞自由已死，關中天後蔡英文也沒有收手，更想藉《網管法》把政府黑手伸入網路，殺完中天殺網路，若此刻不挺身而出，蔡英文就會讓我們永遠閉嘴。

針對政府擬祭出《網管法》，朱立倫也諷刺，蔡政府最近又想通過《數位通訊傳播法》來審查網路言論自由，台灣將猶如20年前的一部電影《全民公敵》，讓全民成為監控對象！「Big Brother is Watching You！老大哥正在監視你！」原本是對反民主、威權的諷刺，沒想到在台灣真實上演！

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