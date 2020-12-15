三重女買票搭去台中竟到台南！夜班客運過站「忘了停」客睡醒傻眼

▲三重女買票搭去台中竟到台南！夜班客運過站「忘了停車」 。（圖／翻攝爆料公社）



記者許力方／綜合報導

有女乘客投訴，14日深夜從新北市搭乘和欣客運要前往台中，上了一班夜車南下，沒想到到了台中時司機竟然忘記下交流道，最後只能一路往南開，途中有人發現，卻被迫得到台南再坐另一輛車才能回台中，讓她傻眼痛罵「中間浪費那麼多時間，有問過每個人都同意嗎？」

事發於14日深夜11時許，女乘客從新北三重站上車，搭乘和欣客運一班20人的夜車，其中有11人都要在台中朝馬轉運站下車，但司機忘了停車，經過交流道沒有下去，途中有人睡醒，嚇得趕緊打電話給客服，卻得到「要等到早上」、「沒辦法處理」的回覆。

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司機一路往南開到雲林西螺休息站才停車，乘客眼睜睜看著離台中越來越遠也無能為力，最後因叫不到計程車送他們回台中，只能全車硬著頭皮坐到台南新營，再由公司派另一輛車接回台中。

網友紛紛直呼「超級大傻眼」、「靠夭！回到台中已經天亮了」，也有小黃運將粗估，從雲林回台中叫一輛車約要價3000元，也許是司機最後「又縮了」、聽從公司指示的原因。

和欣客運主任洪文正事後受訪道歉，指當晚另派專車將11人轉送回台中站，會主動與乘客聯繫賠償事宜，也會對司機過站不停懲處及再教育，另外也會建置系統增加主動提醒機制，減少類似疏失狀況再發生。

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