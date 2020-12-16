「12月日照時數」南北2縣市差75倍！這地區一天只能曬5分鐘陽光

▲12月各地日照總時數統計。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

12月起受到一波波的東北季風影響，北台灣陰雨綿綿，放晴時數屈指可數。臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計，12月1日到15日間總日照時數，台南最長多達75.4小時，宜蘭最短僅有1.3小時，等於兩地相差約75倍，南北日照時數相差58倍，平均下來北台灣12月一天僅有20分鐘的陽光，宜蘭最慘只有5分鐘。

台灣颱風論壇｜天氣特急統計，12月1日到15日間總日照時數，多到少分別是台南75.4小時、台中74.4小時、嘉義68.6小時、高雄62.9小時、恆春47.2小時、台東32.4小時、新竹27.6小時、基隆4.6小時、花蓮4.4小時、台北3.9小時、新屋3.6小時、宜蘭1.3小時。

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▲北台灣近日幾乎天天下雨。（圖／記者李毓康攝）

桃園以北與宜蘭、花蓮地區，由於位在潮濕東北季風的迎風面，因此長時間都是陰雨的天氣，12月上半月曬的太陽，連5小時都沒有，平均一天照不到20分鐘的陽光，宜蘭更慘，只能照5分鐘的陽光。

事實上，這些地區的日照時數，都集中在短暫回暖的12/13(日)，也就是說，其餘14天幾乎沒有陽光可以照。相比總日照時數，最多的台南與最少的宜蘭相差75倍，南北日照時數則相差58倍。

▲中南部下雨時數少，曾文水庫水情拉警報，底部成青青草原。（圖／攝影師呂竑毅提供）

反觀北台灣雨下不停，中南部卻是相當缺水，全台最大的曾文水庫蓄水量都只剩22%，水庫底部直接成為「青青草原」。根據經濟部水利署水庫即時資訊顯示，曾文水庫目前蓄水量1萬1423萬立方公尺，截至15日中午12時蓄水率竟只有22.46％，滿水位時可達230公尺高，但如今水位卻僅203公尺高，水情明顯拉警報。