入冬最低溫來了！明晚恐迎首波冷氣團　「急凍12 °C」時間點曝

▲明晚將有東北季風或大陸冷氣團南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

周末受到東北季風減弱影響，各地氣溫稍微回升，不過中央氣象局提醒，明晚開始將有東北季風或大陸冷氣團的冷空氣南下，恐是今年入冬以來首波冷氣團報到，屆時中部以北低溫下探14度、空曠地區最低12度，且北部、東半部水氣多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨。

氣象局預報員陳建安表示，今晚到明日水氣減少，桃園、大台北地區、基隆北海岸等地降雨空檔增加，僅有零星降雨，宜花東地區則仍有短暫陣雨。今晚低溫約16到20度，明日白天小幅度回溫。

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陳建安指出，明晚東北季風或大陸冷氣團南下，將開始逐漸降溫，到下周會越來越冷，預計下周二、三清晨最冷，中部以北、東北部低溫約14到16度、沿海空曠地區12到13度、南部與花東地區18到20度。在白天高溫部分，北部地區受冷空氣影響期間，高溫約在20度以下。

▲受東北風影響，下周北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

周四冷空氣稍微減弱，各地氣溫回升1到2度，下周五再略為回溫，各地氣溫約17到23度，不過到了下周六又會有一波新的東北季風南下，各地氣溫再度下降，北部約16到21度，中南部則是多雲到晴，高溫約25到28度。

降雨方面，未來一周不再受到南邊水氣影響，都是以東北季風或冷氣團影響為主，降雨集中在中北部、東半部，明日白天宜花東有雨，明晚開始東北風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區再度有局部大雨，且降雨時間較長。