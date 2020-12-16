只有周五好天氣！周末冷空氣發威　水氣暴增「探12°C再濕5天」

▲北台灣天氣濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，全台各地天氣濕涼，中央氣象局表示，明日天氣型態與今日類似，北部、東北部、東部有雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，有大豪雨發生機率，中部以北低溫下探14度，空曠地區恐有12度低溫，周五東北季風減弱，北台灣可有一天相對溫暖的好天氣，周六再有一波東北季風襲台，水氣更多雨勢恐更大。

氣象局預報員林定宜表示，這一波東北季風持續到明日，明日溫度稍微回升，但不太明顯，降雨以迎風面的北部、東北部、東部為主，其他地區早晚有涼意，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，有大豪雨發生機率。

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明日各地偏涼冷，中部以北與東北部低溫14到15度、其他地區16到18度，沿海空曠地區、近山區平地12到13度，且因東北風偏強，台南以北、東半部、沿海、離島地區會有8到10級強陣風。

▲北台灣連日降雨。（圖／氣象局）



林定宜指出，周五東北季風減弱，各地氣溫回升，但北部、東半部、恆春半島仍有局部短暫降雨，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，北台灣低溫約16到17度，高溫接近20度。

周六開始又有一波東北季風南下，強度接近大陸冷氣團，當日水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨持續且明顯，東北季風將持續影響到下周三，這幾天天氣都是濕涼，早晚低溫約15到16度。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，周五下半天起南方的菲律賓附近水氣逐漸增加，並往台灣飄來，將會造成迎風面的北部和東部容易有雨，南部和東南部甚至也會有局部零星短暫陣雨或飄雨的機會，預計下周二起台灣附近水氣逐漸減少，冷空氣會慢慢減弱。