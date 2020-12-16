貨運業違規數比客運多14倍！公總揭「關鍵原因」：建4大管理機制

▲全台貨運車輛約8.8萬輛。 （圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

去年發生一起貨運司機違規撞死3名行人的事故，國家運輸安全委員會指出，貨運業每年違規件數逾200件，且司機違規情形比客運業多14倍。交通部公路總局表示，這是因為貨運車輛有8.8萬輛，公路客運僅4000輛，母體數不同，相比件數一定會比較多，另已建立四大管理機制。

運安會表示，多數貨運車行都會雇用靠行司機，司機並非該公司員工，但卻可以公司職員名稱提供服務，盈虧歸屬個人，與公司無關。然而因司機過去的駕駛紀錄跟著車牌、並非個人，導致車行無法掌握靠行司機的駕駛行為，出車前也不如客運業司機，需檢查駕照、通過酒測等關卡才可出發。

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運安會指出，由於客運業載運大量旅客，因此主管機關對於客運業管理力度較大，然而根據統計，貨運業的違規情形都遠大於客運業，相比客運業，貨運業在駕駛管理情形部分，駕駛無照或越級駕駛多達10倍、駕照遭吊扣卻仍駕駛為14倍；違規情形部分，酒駕失控為5倍、違反號誌標線為1.3倍；不良駕駛習慣部分，路口交叉撞為2倍、側撞為1.3被、自撞為2.8倍。

▲運安會認為，主管機關對於客運業管理力度較大。（圖／記者賴文萱攝）



公路總局表示，貨運業違規件數較多是因母體數不同所致，全國貨運車輛約8.8萬輛、公路客運僅4000餘輛。經討論已擬定四大管理機制，第一，制定安全考核作業要點，明定公司自主安全管理機制。

第二，透過安全考核EIS管理系統建立風險指標，包括司機酒駕、無照、違規等。第三，針對風險指標，每月抓取幾家高風險業者進行抽查，若連續3個月被告警，將由監理所副所長以上等級職員至車行考核。第四，會以跨單位聯合稽查，每半年會同勞動部職業安全衛生署稽查。

公路總局表示，目前已有提供貨運業者，可線上查詢司機歷史違規基路，以掌握司機行為。另外由於涉及個資問題，是否建立「司機個人履歷制度」則還需洽詢相關單位，評估該如何修法。