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瑞芳=猴硐最快「過年前」雙線通車！運安會：相信台鐵局規劃

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▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳=猴硐日前因大規模邊坡滑動，路線封鎖10天後終於搶通。國家運輸安全委員會主委楊宏智表示，事發當時已派員到現場了解過程，不過這次事件台鐵人員都有落實安全作為，因此將由鐵道局擔任第一線調查機關，運安會僅會在旁協助。針對西正線農曆年前通車，他則說，交由台鐵局、鐵道局評估。

受到連日大雨影響，台鐵瑞芳=猴硐發生大規模邊坡滑動，路線封鎖導致宜花東線幾乎阻斷，經過10天搶修後才終於搶通。楊宏智表示，事發當時有2名鐵道調查官到現場了解事發過程，也有解讀列車上的資料，不過由於本次歸類為事件，因此交由鐵道局主管。

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楊宏智指出，根據現場人員回報，台鐵人員在本次事件中都有落實安全作為，包括在彎道時司機接收到坍方通報、速限降到限制以下、到坍方點前陸續降低車速等，台鐵有展開必要作為，也有即時通報，並沒有造成事故或事故之虞，至於西正線農曆年前通車規劃，他表示，交由台鐵局評估，相信主管機關不會在有安全疑慮情形下搶通車。

▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵瑞芳猴硐東正線已通車。（圖／台鐵提供）

台鐵昨日表示，針對本次災害路段，緊鄰邊坡的西正線部份，因岩盤脫落滑動侵入路線，為避免破壞岩盤穩定性，此次搶通作業針對第四階(臨軌道約15~20公尺)坡面主要清除上方沙岩並依岩層節理進行修坡。

後續臺鐵局將規畫在西正線持續施作排樁擋土牆，並以格框護坡方式保護邊坡，為加強穩固邊坡，持續施作截水溝、固定錨筋及噴凝土，及設置水平洩水管、水平排水管，以防止土層含水量過高，並設水位計、傾斜管等進行地工監測，持續監控坡面穩定狀態，並將請專業工程顧問詳細評估後，始能決定西正線通車期程。

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