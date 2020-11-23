上海頻繁確診和國際貨運有關？　他直言「檢驗存在漏洞」

▲上海浦東機場相關工作人員核酸檢測。（圖／中新社）

記者任以芳／綜合報導

上海新增本土病例接連和浦東機場國際貨運轉運站有關，流行病學家姜慶五指出，這輪疫情暴露出一個問題，「大陸在海鮮、凍肉等外國進口產品的入關檢驗上還存在漏洞，目前採取的普遍做法是抽檢。」他強烈建議，所有入境貨物要全部開封檢測，有效防堵源頭。

上海浦東新區衛健委22日公布，「正在密集排查確診病例密切接觸者。」浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員，在機場P4停車場連夜參加核酸檢測，相關檢測人數官方尚未公佈。外界擔憂是否已經進入冬季防疫艱難期？

跟據大陸媒體《中國新聞週刊》報導指出，「上海本次新增的本土病例均與浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站工作人員有關。而兩周前上海通報的另一例本土病例也在浦東機場工作，但工作地點為東區貨運站。」

▲ 貨運港口。（示意圖／CFP）

上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲教授初步分析，「現在是北半球冬季，飛機當天就可能把國外的貨物帶過來，在低溫狀態下，國外的貨物表面可能有病毒，病毒還是有可能存活的，即便不是冷鏈情況下。」關於帶有病毒貨物的溯源工作正在進行。

盧洪洲建議，「對冬季所有的境外輸入，包括物品的環境、物品外包裝、物品本身做到批批檢。對傳送、運輸國際物品的載體，包括集裝箱等進行環境採樣。」

復旦大學公共衛生學院原院長、流行病學家姜慶五直接指出，「這輪疫情暴露出一個問題，大陸在海鮮、凍肉等外國進口產品的入關檢驗上還存在漏洞，目前採取的普遍做法是抽檢，這會有一定概率使得附著在外包裝上的病毒沒有被檢驗出來。」

▲大陸專家建議，對每一件入境的貨物全部開箱檢測，從源頭防堵。（圖／中新社）

冷鏈運輸和儲存環節中工作人員必須加強防護？姜慶五強烈建議，裝卸工或貨運司機通常很難有「良好的防護意識和進行嚴格的消毒程序。因此，通過冷鏈的這些環節來防住病毒是不可能的。」必須在源頭處堵死，對每一件入境的貨物全部開箱檢測，一旦發現有陽性樣本馬上就地銷毀。

姜慶五認為，海關要承擔起更多責任。「舉例，山西在天津貨物上檢測出陽性樣本，這不是山西的問題，而要天津來兜住責任。」以目前的能力，做到全部檢測是不困難。

冬季來臨，引發大陸對於冬季爆發疫情的恐懼，並且對各地抗疫策略的差異性有熱議。大陸流行病專家張文宏表示，「目前疫情都在可控範圍，沒有連續性的社區二代病例發生。」對於未來充滿信心，我們不能放鬆警惕。