肉眼就看得到！南方澳大橋「防水膠條劣化」　7次檢測卻都沒發現

▲運安會今日發布南方澳斷橋事故調查報告，由主委楊宏智主持。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

南方澳斷橋事故滿周年，國家運輸安全調查委員會今日發布調查報告，運安會指出，橋樑鋼索的防水膠條劣化，導致套管無法排水，進而造成有海水積水而嚴重鏽蝕，主管機關權責模糊，又疏於管理維護，最後發生斷裂悲劇。

運安會表示，南方澳大橋位於漁港出海口，屬重鹽害、高濕度區域。大橋於使用多年後，吊索系統防水設施逐漸劣化，中央分隔島金屬箱體與高密度聚乙烯（HDPE）套管之防水接縫封條發生硬質破壞。

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運安會指出，套管積水並非設計不當，是該處「本來就不該有積水」，但由於防水膠條劣化，才導致防水系統不完備，造成海水流進套管，若維護時對防水膠條劣化情形有掌握，就可以進而修復，減少鏽蝕情形發生。

▲▼南方澳大橋斷裂釀成6人死亡。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

運安會表示，「防水膠條劣化」是可以目測發現，但南方澳大橋歷經7次檢測，卻都沒有發現此事，另外運安會所掌握到的橋樑竣工圖資料與實際橋樑狀況不符，中間確實有瑕疵，但是否因此造成橋樑斷裂，則無法予以連結。

運安會表示，交通部過去檢測維護法規不完備，針對特殊性橋樑，沒有統一規範管理規則，僅交由主管機關決定，南方澳大橋歷經7次檢測，僅98年有檢測人員實際進入橋下檢測，其他次都是以目視檢驗，維護力度不足，也沒有發現鏽蝕、積水或防水膠條劣化等情況。

運安會表示，現今的吊索橋與南方澳大橋相比，規定都更加嚴格，水密性也更佳，有很多層保護，品質規範與二十幾年前相比差很多，如高屏大橋也是斜張吊索橋，標準與南方澳大橋就差別很大，顧問公司、設計公司未來設計時都會將南方澳事故的經驗納入考量。