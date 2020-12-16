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酒駕也難管！貨運業「每年重大事故逾200件」　違規比客運多14倍

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▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

去年8月發生和致通運小貨車重大公路事故，司機員因酒駕、超速、無照駕駛，車輛失控造成在路邊打掃的3名志工死亡。國家運輸安全調查委員會指出，我國主管機關重視客運業監理，對於貨運業卻較為寬鬆，然而貨運業司機無照駕駛情形更較客運業多14倍，且車行無法掌握靠行司機行為，導致每年貨運業重大事故多達200件。

民國108年8月23日一輛和致通運股份有限公司車牌號碼QAE-976之小貨車，晚間約2107時駛入桃園市龍潭區萊爾富物流中心進行疊貨作業，約於2219時開始送貨，並於隔日0434時送貨完畢。

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事故車輛完成送貨作業後，於大新路與大新路814巷交叉路口停留近2小時後駛離，約5分鐘後（0640時）行經桃園市蘆竹區大竹路288巷與上竹路口，失控撞擊道路右側人行及停放路邊之4部自小客車，造成3人死亡，另4人受傷送醫。

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲運安會指出，今年度的運輸安全關注議題就是「精進我國貨運業安全管理機制」。（圖／記者李宜秦攝）

運安會指出，今年度的運輸安全關注議題就是「精進我國貨運業安全管理機制」，調查該案發現，肇事司機酒駕、超速、無照駕駛，且管理系統發生失靈，不只貨運業者本身安全管理不周，主管機關的監理力道也有待加強。

運安會表示，多數車行都會雇用靠行司機，司機並非該公司員工，但卻可以公司職員名稱提供服務，盈虧歸屬個人，與公司無關。然而因司機過去的駕駛紀錄跟著車牌、並非個人，導致車行無法掌握靠行司機的駕駛行為，出車前也不如客運業司機，需檢查駕照、通過酒測等關卡才可出發。

運安會指出，由於客運業載運大量旅客，因此主管機關對於客運業管理力度較大，然而根據統計，貨運業的違規情形都遠大於客運業，相比客運業，貨運業在駕駛管理情形部分，駕駛無照或越級駕駛多達10倍、駕照遭吊扣卻仍駕駛為14倍；違規情形部分，酒駕失控為5倍、違反號誌標線為1.3倍；不良駕駛習慣部分，路口交叉撞為2倍、側撞為1.3被、自撞為2.8倍。

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼運安會年終記者會。（圖／記者李宜秦攝）

▲貨運業系統失靈，每年重大事故不斷發生。（圖／記者李宜秦攝）

運安會表示，這些情形與靠行機制有很大關係，雖然這是市場機制，但有副作用，無法掌握司機個人行為，導致安全管理難以完備，車行連是誰在開車都不清楚，更無法掌握駕駛行為。

而監理機關也只管理車主，而非司機，司機違規紀錄會跟著車牌，也就是車主，導致主管單位無法掌握司機個人違規情形，且都會以書面資料與事後查核為主要管理方式。

運安會表示，貨運業需求逐年成長，安全管理重要性不亞於客運業，若仰賴駕駛自律，重大違規恐仍不斷發生，應透過政府法令監理、業者安全管理、駕駛安全駕駛多管齊下，降低重大事故發生機率，建議應建立職業駕駛人士顧及違規履歷制度，完備目前汽車運輸業管理規則與查核方式。

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