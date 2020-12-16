全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話：你們找到我了喔..曝墜崖原因

記者黃宥寧／台中報導

在中橫失蹤41天的37歲男子邱聖哲，16日凌晨被獵人和警消人員在台電一處廢棄涵洞尋獲。被發現時他正在睡覺，聽到多人在呼喚他名字並叫他起床，他睡眼惺忪第一句話竟是「你們找到我了喔！」吐露41天無助心聲，並緩緩說自己身上沒有錢為了撿錢才摔下來。搜救人員邊安撫他，也趕緊將他送醫，終於結束這段驚魂記。

▲中橫失蹤40天邱男，搜救人員16日凌晨在山區涵洞發現他，當時他被手電筒及呼喚聲叫醒。（圖／台中市消防局提供）

37歲男子邱聖哲11月6日一早從新竹住家騎車，於同日晚間5時抵達中橫臨37便道，面對管制人員攔阻仍硬闖，沿路騎車逃了22公里，抵達谷關管制站。期間，邱聖哲撞上一名管制人員，直接棄車逃逸，衝下百米懸崖。直到16日凌晨被上山打獵民眾發現，對面山上一處廢棄電廠涵洞內好像有影子一度獵人以為是鬼，嚇到精神恍惚走回工寮急忙打給老婆。

經妻子告知，這才驚覺可能是遇到新聞報導的失蹤男子，待稍稍緩神後才打給警方求救，並在凌晨1時25分引導警消回到現場救人。

搜救人員趕抵時，現場相當昏暗沒有光線，人員以手電筒朝約1米5深的涵洞照射，發現一名男子下半身縮在水泥排水涵洞內側睡，研判應該就是邱男了。搜救人員也趕緊大聲呼喚他的名字，「聖哲」、「聖哲」、「邱聖哲」並大聲拍手掌製造出聲音，但一度沒有反應還有人憂心問「還活著嗎..？」但驚喜出現了，男子緩緩動身子，舉手遮住強光抬頭望搜救人員。

搜救人員隨即講「姊姊」、「姊姊」並表明自己是警察問你是聖哲嗎？他回答「是」，又虛弱的說出第一句完整句子「你們找到我了喔」但又虛弱的倒下去，但似乎又想到什麼對著大家解釋「因為我在路上沒有錢，我是為了撿錢不小心才摔下來的」。

獲救的邱男無明顯外傷，只是暴瘦將近20公斤，身上僅有單薄衣服，搜救人員彷彿見到奇蹟似對他說著「全世界都在找你啊！」隨即將他送下山就醫，也終於讓邱男家人可以放下心中大石頭一家團圓。

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