還原山洞現場！泰雅獵人嚇傻「先Call老婆」壯膽：他還抬頭看我一眼

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

新竹男子邱聖哲在中橫失蹤41天奇蹟生還，意外發現他的楊姓獵人今（16日）現身還原昨夜情況，表示當時他是要上山打獵，結果槍還沒開，就先在涵洞中發現人影、嚇得不輕，精神恍惚走回附近工寮後急忙打給老婆，經妻子告知，這才驚覺可能是遇到新聞報導的失蹤男子，待稍稍緩神後才打給警方求救。楊姓獵人大讚，邱男毫無裝備能在山區度過41天相當厲害，「換作是我，大概一個禮拜就倒了！」

▲楊姓獵人發現涵洞裡有人影時嚇了一大跳，第一時間先打給老婆壯壯膽。（圖／記者白珈陽翻攝）

楊姓獵人說，自己是泰雅族人，平時在山區務農，種種甜柿、橘子等水果，大約1年才會上山打獵1次；楊男回憶，邱男所處的涵洞海拔約1200公尺，是一處獵場，昨夜他心血來潮扛著獵槍想上山打隻山羊、山羌回家，沒想到槍都還沒開，就在涵洞裡發現人影，當時他嚇得不輕，還以為發現屍體，對著涵洞大聲吼叫後，漆黑的人影有抬頭看了他一眼，隨後又倒下昏睡。

由於事發太過突然，楊姓獵人毫無心理準備、受到極大的驚嚇，驚魂未定地轉身躲往附近工寮，急忙撥打電話告知老婆此事，經妻子提醒，這才驚覺自己可能發現了新聞上報導、失蹤已久的新竹邱姓男子，待心神稍稍安定後，即撥打電話報警求救，經警方上山確認，果真就是失聯了41天的邱男。

「他（邱男）真的很幸運，剛好碰到我上山打獵！」楊姓獵人說，找到邱男的當下，他體力已經瀕臨虛脫，幾乎已經無法動彈，且身上只穿著一件薄內衣、內褲，連褲子、鞋襪都沒穿，一旁還放著已經濕透的黑色夾克，山區的氣溫十分低，邱男衣衫如此單薄，幸好現場還有其他獵人留下來的睡袋、肥料袋等物能夠禦寒，邱男才不致凍死。

對於邱男失蹤了41天生還，楊姓獵人頻呼「真的是奇蹟！」他表示，附近有條小溪，邱男除了飲用溪水外，應該還有抓小蝦果腹，這41天才不致餓死，但儘管如此，能夠獨自在山區存活超過40天真的很不可思議，「我覺得他一定受過什麼軍事、或是野外生存訓練，不然換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

此外，楊姓獵人還表示，邱男家屬至今都未與他聯繫、也無一句道謝，50萬賞金一事還是透過媒體轉達他才知曉，「我希望他孩子健康，趕快恢復體力；派出所說我是英雄，那是不好意思啦，我沒那麼偉大。如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，但這是『如果真的有』啦，現在我是還沒看到，如果家屬反悔，那我也認了！」

▼楊姓獵人受訪還原當下尋獲邱男情況。（圖／記者白珈陽翻攝）