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中橫失蹤男「躲山洞包睡袋」苦撐41天　山岳嚮導曝存活「3大要點」

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記者邱中岳／台北報導

新竹縣男子邱聖哲11月6日騎車闖中橫管制區，還撞傷1名管制人員，最後跌落邊坡1百公尺，失蹤長達41天；1名獵人15日晚間打獵時，在附近山洞找到邱男，發現他身形消瘦，緊急送往醫院觀察。對於邱男奇蹟存活，山岳嚮導也透露提高存活率的3大要點。

新竹邱聖哲獲救。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男邱男失聯41天，最後奇蹟般的被山上獵人找到，整個人爆瘦、雙頰凹陷。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

邱姓男子闖中橫管制區，最後跌落邊坡，警消搜救一多月未果。昨日晚間，一名獵人在台中谷關的一處山洞內發現邱男，他明顯消瘦、雙頰凹陷，獲救時狂灌水、吃餅乾，「我從30樓摔下來」、「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」

新竹邱男獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

▲邱男在谷關山洞睡覺被發現，山岳嚮導曝光3大要點，要進食、喝水以及避免失溫。（圖／記者白珈陽翻攝）

山岳嚮導邱冠中表示，山路迷途必須掌握「3、3、3」要點，因山路迷途造成死亡原因為「3週不吃東西」、「3天不喝水」以及「3小時失溫」。所以要提升存活率必須注意以上3個要件。

而邱姓男子躲藏在山洞，旁邊還有睡袋，基本上不會有失溫的問題，其次附近有溪水水源，也可以喝水充飢果腹，進食方面，邱男可能利用野菜、野菇類充飢，或者發現獵人所搭設的工寮取得食物。

邱冠中也提到，如果發生山路迷航，以上3點是絕對必須注意的，且在山路附近可以留下足跡，讓救難人員可以隨時掌握失聯者行蹤。

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