飆罵「螺紋保險套」挨告！　館長認了：我就笨才會罵回去





▲館長開直播說明來龍去脈。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢於2019年7月開直播時，因觀眾提及公民老師「羅文」對他有所批評，因此他便趁機介紹預計要推出的「螺紋」保險套，讓羅文不滿提告。前前後後已開庭4、5次，館長稍早開直播表示，檢察官和法官說了讓他很感動的話，也表明是「男子漢」就勇於承認；所以他覺得，若對方認為他說的這些話是謾罵，那他就承認，也省下彼此開庭的時間。

館長先前調查時表示，直播當下是在推銷，才會對著保險套連罵髒話，純屬搞笑；但檢方認為，館長在直播中的表現，已讓多數觀眾聯想謾罵羅文，因此依公然侮辱罪嫌起訴。當時，館長提到，罵他民粹、麥卡錫的人很多，拿出保險套所說的那些話，並不是針對羅男，不過這種罵來罵去的案件很多，還是會尊重法官判決。

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稍早，館長在個人臉書開直播表示，自己剛剛才開完庭，很感謝法官和檢察官，因為這樣來來回回開庭真的很累，加上檢察官說了很多讓他很感動的話，像是「勇於承認」、「敢做敢當」、「社會榜樣」；因此，他便認罪，如果對方覺得之前直播上說的話是在「貶低」，那他就承認，這樣比較快，「變來變去也不是我的格調。」

館長也坦言，「我就笨嘛！人家罵我，我就罵回去，我就不會修飾」，對方覺得他是在罵人，那他就承認，這樣大家也不必那麼辛苦，而且，檢察官也好說歹說，告訴他「認一認比較帥氣」，並希望他可以為社會帶來良好風氣。館長笑稱，檢察官和法官告訴他，就算他不承認也還是會被判罪，所以他乾脆直接承認，這樣還比較帥氣，「你們應該安慰我啊！各位要安慰我嗎？」

館長強調，大家千萬不要罵檢察官和法官，「（開庭）氣氛蠻融洽啦！」而且檢察官還告訴他，自己的兒子是館粉，平時運動都會準時收看他的影片，讓他聽了相當感動。館長最後也不忘提到，保險套會在2021年上市，歡迎大家捧場，雖然認罪真的讓他心情很不好，但其實也只是被罰個錢而已，若是他的粉絲，肯定不會覺得他丟面子，「大家不要罵法官、檢察官，算了啦！」