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社會 社會焦點 保障人權

館長站起來了！罵「螺紋保險套」挨告逆轉認罪：嘴賤就該負責

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記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年直播時，因觀眾提及公民老師「羅文」，他即興對手邊的「螺紋保險套」連飆髒話，挨告妨害名譽，館長於先前審理時不願認罪，日前開庭更當場不滿表示「難道被告的都不對」，但16日開庭卻態度大逆轉，自嘲「嘴賤就負責任」坦承犯行，本案將於12月23日宣判。

▲館長陳之漢北院出庭「螺紋保險套案」認罪。（圖／記者羅志華攝）

▲館長陳之漢16日北院出庭，對「螺紋保險套案」認罪，庭外受訪時仍認為自己沒做錯。（圖／記者羅志華攝）

館長今日開庭，沒讓律師多做表示，僅補充先前與保險套廠商洽談的過程，並稱發生本案後，認為「螺紋」保險套太晦氣，第一季不會推出，但其他市場接受度較高的品項，預定於2021年上市。

檢察官認為，館長直播風格相當鮮明，但罵「螺紋保險套」時，顯然特別激動，不僅開罵前宣告針對特定對象、以擦邊球方式隱射，更大嗆「你告我啊！誰告我誰是王八蛋！」，認定涉罪明確而起訴。

館長表示，他認為本件與吳宗憲案的差別，是他為娛樂觀眾才罵保險套，且羅文不僅拍片罵他，又將提告過程拍成一系列，讓他相當不服氣，「我被告一堆，全台法院跑遍，就是有人要蹭館長紅，羅文的頻道也因此訂閱飆升」、「現在直播也變得比較保守，這件該怎麼判就怎麼判，我嘴賤就負責任」。

法官與檢察官也希望，館長能考量自己的高度，少為這種小事與人動氣，本案將於12月23日宣判；館長受訪表示，他自認沒做錯事、只是跟觀眾互動，但他已明白自己觸犯法律，便乾脆認罪，並強調「這個社會不能直來直往的，2人互罵我講髒話就吃虧，觀眾開心就好了」，館長另提及槍傷恢復狀況，站起來表示，目前感覺還是怪怪的，隨後緩步走上車離開。

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