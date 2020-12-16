影／NCC研擬《網管法》　陳冠安：大家關心「誰來界定」

新聞節目中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）近日將委外辦理與「數位通訊傳播法」相關座談，遭質疑將重啟數通法討論，管制網路言論；同時，國民黨北市議員羅智強披露NCC正研擬《網管法》，擬對網路言論進行核管。對此，國民黨青年部主任陳冠安16日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，所有人最關心的，是「誰來界定你違反了什麼東西」，這就是言論自由的一個核心。

陳冠安指出，《網管法》中有分成3個部分，分別為涉及國家安全、公共秩序善良風俗，以及兒少相關部分，而針對這三項當然是沒什麼疑慮，「但是所有人最關心的是，誰來界定你違反了什麼東西？」

他進一步說，其實相關規範不應該設定在《網管法》中，像是現在大家很關心的國家安全，我們有國安五法、反滲透法等，若有人違反這些東西，就應回歸到這些法律，而不是用《網管法》去做管制，這樣當然給人民很大的壓迫性。

談起NCC 及《數位通訊傳播法》，民進黨青年部主人蔡沐霖則說，NCC在2006年成立至今，都是獨立行使職權，「這點我覺得台灣可能長期以來，過去在國民黨時期，他可能不太容易去習慣說國家的獨立機關就是獨立行使職權」「這點我覺得完全沒有問題」，且過去也講得很清楚，都是以新聞專業角度去審查相關問題，所以這也完全沒討論空間、不可能會有思想管制。

蔡沐霖進一步說，如今唯一要討論的是錯假訊息。現在對台灣來說，不管是年輕人、各年齡層，都深受錯假訊息的影響，所以若NCC必須要進一步、與時俱進，「這點我是滿支持的」。

另一方面，聊起各黨如何爭取青年支持，陳冠安提到，國民黨在6月歷經了罷韓，是聲勢最低的時候，當時青年支持度6.多％；而經過這半年來的努力，「大概我們回升了1成左右」，而民進黨還是第一，是因為民進黨長期在經營青年議題上處於領先地位，「但我必須要說，這整個趨勢是國民黨慢慢、一步一腳印去努力及爭取的」。

陳冠安接著說，國民黨首先必須去凝聚本來喪失的「泛藍年輕人」的心，現在大約佔15%至16%左右，「這目前大概是我們基本盤的年輕人」，而民進黨方面則約有26%。他並分析，民進近期支持度下降，確實跟執政有關，尤其在萊豬開放後，民進黨民調是往下跌的趨勢。

民眾黨發言人楊寶楨則說，目前民調看來，在20至29歲支持度，第一名還是民進黨、第二名國民黨，再來是民眾黨跟時代力量，「我們在這個年齡層相對是比較弱勢一些」，這可能跟兩岸政策有點關聯度；不過，民眾黨在30至39歲支持度是第一名。

楊寶楨也指出，民眾黨持續推廣一些青年營隊、活動，也自製了新聞頻道，盼透過不同方式，讓更多年輕人認識民眾黨。此外，Youtube頻道也做了轉變，從「台灣民眾黨」改名為「民眾之聲」，就是希望將「政黨」給人家的印象，稍微再模糊掉一點，「並不是我們不想去承認我們是民眾黨，而是不希望大家一看到政黨名字，就退步說『喔！你跟我是不同立場』，我不想來看你的東西」。

她接著說，民眾黨想透過Youtube與年輕人增加更多對話，讓他們更認識民眾黨、知道民眾黨在想什麼，「或是我們其實有些內容也都寓教於樂，並不是政治都很肅殺！」

《雲端最前線第947集FB》

《雲端最前線第947集Youtube》