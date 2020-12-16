「我活得太累了！」國小生留絕望手寫信跳樓…媽抱遺體哀嚎

▲遺書。（圖／翻攝自一點資訊）

記者鄭思楠／綜合報導

四川瀘州市某社區15日發生一起跳樓慘劇，致一名國小生當場死亡。當天，小男孩墜樓前，留下了一張內容令人心酸的字條。孩子手寫道，「我活的太累了，現在只希望能多睡一會。」網傳影片中，疑似媽媽在兒子遺體旁邊哭得撕心裂肺，一直在哀嚎。

據《一點資訊》報導，網傳影片顯示，一名成年女性在孩子的身邊悲痛欲絕，泣不成聲，「你怎麼不回答我……！」而躺在地上的孩子一動不動。

男孩遺書曝光，他稱，「如果你看到了這封信，我大概率（台稱：機率）已經死了。我不得不說，我活得太累了。你們從小便希望我如同成人一般。現在，又想讓我早已遺失的『東西』找回來。」

男孩寫說，「老師對我的失望，同學『開玩笑』般的話語，為你們我早已絕望。現在，我只希望，能多『睡』一會兒。對了，忠山公園那幢樓的書房抽屜裡，有些東西要給你們看……。」

「孩子都經歷了些什麼，才這麼絕望呢？」這是一位網友傷心之餘的疑問。對此，當地教育局表示，目前不能透露該事件詳情，具體事發原因警方正在調查中。

網友紛紛心痛表示，「我們接受的關於生命和死亡的教育太少了」、「當代社會教育已經不再是為了教書育人，而變成了純粹的競爭淘汰工具」、「現在小孩活得太累」、「不是教育體制問題，也不是孩子壓力太大，而是父母生存壓力太大導致對孩子教育和關愛的缺失，一切有問題的孩子都有一個急躁、自卑、缺乏有效溝通的家庭氛圍」。

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