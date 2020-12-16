逛超商驚見「寶可夢入侵」　網曝超夯盛況：收入可抵人事成本

▲寶可夢機台12月初才剛設置！（圖／翻攝我愛土城區）



網搜小組／劉維榛報導

最近逛超商時，後方總會傳來用力的敲打聲，甚至有大小朋友聚集，原來是夢可夢遊戲機「Pokémon Ga-Olé」進軍超商！一名女網友透露，逛超商意外撞見這台遊戲機，感到相當驚奇，「厲害了！」照片曝光後，其他網友則笑虧，「光這台收入就可以抵人事成本！」

一名女網友在臉書《我愛土城區》嘖嘖稱奇表示，昨（15）日去逛超商，走到深處時，赫見有新玩具駐點，是一台寶可夢機台，讓她笑稱「7-11是什麼操作，無所不用其極，厲害了！」

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文章曝光後，掀起網友們驚呼真的很夯，「光這台收入就可以抵人事成本」、「經過家樂福的7-11，一堆爸媽帶著小朋友在排隊，真辛苦」、「卡牌很值錢」、「小7擺這個，讓上班族去發洩一下也不錯」、「這在家樂福生意很好」。

▲網友認為，玩遊戲確實很吵雜！（圖／翻攝我愛土城區）



據了解，玩家投入30元／次，便可獲得一張卡匣並進行遊戲對戰，並視情況追加購買卡匣，而卡匣為隨機售出，可重複使用。就怕孩子賴在商超玩上癮，成了零用錢坑，甚至在校園交易卡匣，進而影響學業等，日前有家長向台北市議員汪志冰陳情。

以北市來說，議員汪志冰調查，寶可夢機台已進駐北市50家7-11，範圍遍布北市10個行政區，其中以萬華區及內湖區數量最多，佔比將近一半，而50家7-11之中又有28家鄰近中小學。儘管機台旁邊，都會有「不應過度沉迷」的公告，但缺乏實際管理。

對此負面聲浪，7-11官方回應，超商提供離家最近的安心親子娛樂空間，寶可夢機台非屬電子遊戲機，且遊戲機台前均有遊戲公約，溫馨提醒遊玩時間與維持秩序，以維持門市休憩環境。

▼寶可夢機台！（圖／記者陳涵茵攝）

