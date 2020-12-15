Pornhub狂刪900萬部片！鄉民哭哭「2大教師片」全沒了：怎麼用功

▲2大教師片被下架，讓鄉民一片怨嘆。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

全球知名成人網站「Pornhub」最近因為兒童性侵與偷拍影片爭議，官方承諾調整模式後快手開鍘，一夜之間刪除影片量高達900多萬部，讓不少使用者不禁哀嚎。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「pornhub也刪太多影片了吧？」話題引發熱論，其中就有網友大嘆，有2個人的影片特別可惜，「怎麼這樣，是想多讓大學生被當啊！」

這位網友文中表示，他上Pornhub的時候，發現一堆影片都沒有了，一查才知道，官方把1300多萬部影片刪到剩400多萬部，「那些兒童，偷拍等不適當的影片有到900萬那麼多？現在是要叫男人們何去何從？」

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貼文一出，網友們就紛紛留言，「根本就是把沒勾勾的全刪了= =」、「那些今年才買會員的QQ」、「還有通過驗證的人驗證被取消影片被刪光，可憐哪」、「應該就只是偷懶，你沒勾勾認證的帳號上傳全刪啦」、「還好我沒買會員，前陣子終生會員差點買下去」、「下載選項也被拿掉，我難過」、「訂閱一堆，一早起來都變無頭照、無影片。」

▲張旭主打自己是「全Pornhub最大華人微積分數學頻道」。（圖／翻攝自PTT）

有趣的是，最讓鄉民感到遺憾的竟是這2位教師，第1位是教授大學數學與高中數學的數學老師張旭，「連張旭微積分都不見了，這太過分了吧」、「想看微積分的怎麼辦」、「張旭微積分有藍勾照樣清光」、「什麼？竟然刪微積分？這樣以後怎麼用功讀書」、「這樣大家以後都不能學習微積分了」、「還我張旭= =」、「還我數學課」、「我微積分考不好要怪誰？」

▲張旭在個人IG簡介上有寫在Pornhub找得到他的影片。（圖／翻攝自IG／數學老師張旭）

另一位則是在北京中國人民大學附屬中學任教的李永樂老師，「李永樂老師的教學片根本沒色情的也要砍」、「不能學習李永樂老師還有工數了= =」、「李永樂都沒了，怎麼看」、「還我李永樂老師來。」另外還有人也直呼，「機械學習我都看林軒田」、「也不能自習機器學習了QQ」、「今天是歷史上哀傷的一天。」

▼李永樂的影片也遭刪除。（圖／翻攝自PTT）