國小肄業竟在牙醫診所執業1年　幫患者「拆裝假牙」下場曝　

▲屏東地院依違反醫師法判侯男有期徒刑6個月 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國小未畢業、靠國民年金1萬5000元過活的屏東一名侯姓男子，未具牙醫師等資格，竟未經牙醫師指示，擅自替病患從事醫療業務，被衛生局會同警方查獲送辦，屏東地院依違反醫師法將他判處有期徒刑6個月，易科罰金以1000元折算一日，並沒收犯罪所得2萬7400元。

判決書說，侯姓男子明知其未具有牙醫師、鑲牙生及齒模製造技術員資格，且知悉治療牙齒蛀牙、假牙製作過程之咬模、試模、印模及安裝均屬醫療行為，應由具牙醫師或鑲牙生資格者為之，或由齒模製造技術員在牙醫師或鑲牙生之指示下為之。

竟於2019年4月起至2020年8月間，擔任某齒模負責人，未經牙醫師指示，陸續為鄭姓等民眾進行拆除假牙、安裝假牙咬模、製造齒模、治療蛀牙等醫療行為，而擅自執行牙醫師業務，並收取現金約共2萬7400元牟利。經姓患者向屏東縣政府衛生局檢舉並前往稽查後，嗣經警持搜索票執行搜索，當場查獲送辦。

法官審理，發現侯男於1987間已有1次違反醫師法前科，雖時隔久遠，然被告應知其為未取得合法醫師資格之人不得執行醫療業務，竟又從事醫療行為，破壞國家醫師專業制度，對於受診治者的身體健康保障有所危害，且未與被害人和解或賠償被害人。

法官惟考量侯男坦承犯罪，並自陳國小肄業，現無工作，生活費是每月領取國民年金1 萬5000元，判處有期徒刑6個月。

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