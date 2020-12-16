控警瀆職現身道歉！弟失蹤41天獲「仇人」救出　姊三鞠躬感謝警察

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

新竹男子邱聖哲闖入中橫公路管制區失蹤41天，期間因警消苦尋多日卻毫無下文，家屬8日焦急之虞怒控谷關派出所所長王繼生瀆職，今（16日）邱男順利尋獲，且第一時間還是王繼生不計前嫌主動通知家屬；對此，邱男胞姊今也在鏡頭前三度鞠躬致歉，表示自己先前因太過擔心弟弟，導致言語、措辭比較激烈，在此鄭重向警方道歉，「對不起！」

▲胞姊鏡頭前三度鞠躬向谷關所長王繼生致歉。（圖／記者白珈陽攝）

在邱男11月6日闖入管制區失蹤後，警消連日動員大批人力展開搜救，但僅發現邱男遺落的安全帽，苦尋多日全無下落；邱男父母擔心兒子安危，天天從新竹到谷關來回奔波，每日守在現場等待最新搜救消息，就盼著奇蹟會出現，無奈邱男宛若人間蒸發，警消搜救遭遇瓶頸之虞，家屬也難以諒解，還一度懷疑搜救過程處置不當、警方涉嫌包庇管制人員，因此於8日前往台中地檢署按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職，場面鬧的相當尷尬。

王繼生雖然平白挨告，但仍未放棄搜救希望，15日晚間楊姓獵人於台8線1.3K處廢棄電廠後方涵洞發現有男子睡在其中，因此報警處理，警方到場後竟意外發現該名男子就是失蹤多日的邱男，當場笑顏逐開，稱「全世界都在找你耶！」王繼生更在第一時間主動致電邱男家屬，告知這個好消息。

在邱男平安尋獲後，稍早胞姊現身接受媒體採訪，表示弟弟平安回家全家人都很開心，這41天來一直找不到弟弟，家人壓力都很大，因此對警方產生誤解，「我這次非常感謝谷關所所長、副所長跟全體警察、還有和平偵查隊隊長，一直幫我找弟弟，真的謝謝大家！」

胞姊在鏡頭前三度鞠躬，向警方、及王繼生表達歉意，「先前我弟弟狀況很不明朗，我對警方辦案方式有些誤解，可能言語上、措辭上比較那個，在此跟警方致歉，對不起，我太擔心弟弟才會這樣，對不起！」後續家屬也承諾將撤回瀆職告訴。

另一方面，針對尋獲弟弟的救命恩人楊姓獵人，胞姊也說，將依約給付50萬元賞金，並當面向楊先生表達感謝，「真的謝謝他，救了我弟弟！」