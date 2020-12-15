中國傳禁澳洲煤炭　汪文斌痛批澳洲：以受害者自居「混淆視聽」

▲中國傳出將禁澳洲煤炭。（示意圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

中國官方媒體15日報導稱，從澳洲進口煤炭結關正受到限制，推測是中方正式對澳洲煤炭實施禁令，並且放寬來自蒙古、印尼、俄羅斯煤炭的進口限制。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，針對相關問題進行回應。

汪文斌表示，中方主管部門近來依法依規對一些澳大利亞輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。近期我們屢屢聽到澳方以所謂「受害者」自居，不斷對中方進行影射、指責，「這完全是混淆視聽、倒打一耙」對此絕不接受。

汪文斌認為，正是澳方近年來將經貿、投資、科技等問題政治化，違背市場經濟原則和國際經貿規則對中國企業採取歧視性措施，在錯誤的道路上越走越遠。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌列出三點事實指出，

第一，2018年以來，十多個中方赴澳投資項目都被澳方以莫須有的所謂「國家安全」理由拒絕，這其中包括香港長江基建集團收購澳天然氣集團、蒙牛乳業收購澳雄獅乳品等基礎設施、農牧業領域項目，給中方企業造成巨額損失。

今年3月、6月，澳方連續修改外商投資法，大幅加強對外資所謂「國家安全審查」，澳大利亞自己國內媒體解讀為這就是針對中國，完全背離《中澳自貿協定》中有關雙方應為對方投資提供便利、不斷降低投資審查門檻的承諾。正是由於澳方針對中國企業採取的一系列歧視性做法，中國企業對澳大利亞投資自2017年起連年大幅下降，去年投資額較2016年下降85%。

第二，澳方在沒有任何確鑿證據的情況下，以所謂「國家安全」為由禁止中國企業參與5G網絡建設，到現在依然沒有給出一個合理解釋。

第三，截至目前，澳大利亞針對中國產品發起的反傾銷、反補貼調查多達106起，而中國對澳大利亞產品發起反傾銷、反補貼調查總共只有4起。

汪文斌說，澳方一系列違背市場原則和中澳自貿協定精神的舉措，干擾了中澳務實合作的良好發展，也對澳洲自身形象和信譽造成損害，相比之下，中方信守承諾，積極履行《中澳自貿協定》規定的義務，於2015年至2020年連續6年調低自澳進口關稅，目前約95%自澳進口商品享受零關稅待遇。

汪文斌強調，如果是建立在相互尊重、遵守規則基礎上的正常交往與合作，就沒有什麼值得擔心的。反之，將正常經貿活動政治化並無端設限、違反國際關係基本準則干涉別國內政、甚至挑動分歧和對抗，這才是真正值得擔憂的事，希望澳方能夠反躬自省、言行一致，切實為中澳各領域務實合作提供良好條件和氛圍，而不是相反。

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