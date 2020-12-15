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美國稱新疆57萬人「被迫採棉花」　中國反駁：全疆脫貧292萬人

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▲▼新疆阿克蘇棉農採收棉花。（圖／CFP）

▲華府報告指出新疆有57萬人被強迫採棉，遭到中國外交部駁斥。圖為新疆阿克蘇棉農採收棉花。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國海關與邊境保護局於今年9月宣布，以「涉嫌強迫勞動」，禁止進口來自中國新疆棉花，甚至英國媒體BBC還引用華府智庫「全球政策中心」（CGP）的報告指出，在新疆至少有57萬人被迫採棉。中國外交部發言人汪文斌駁斥美國的報告，新疆不存在強迫勞動的情況。

中國外交部發言人汪文斌15日在例行記者會上表示，已多次就所謂「強迫勞動」問題闡述中方立場，中國公民按照勞動法、勞動合同法等法律和有關行政法規的規定，在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位簽訂勞動合同，獲取相應的報酬，根本不存在某些別有用心的人所稱的「強迫勞動」的情況。

汪文斌表示，「國際勞工組織」（International Labor Organization，ILO）《強迫勞動公約》對強迫勞動的定義是，以任何懲罰相威脅，強迫任何人從事非本人自願的一切勞動或服務。

汪文斌說，新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，本著平等自願的原則，與用工企業依法簽訂勞動合同，不會因民族、性別、宗教信仰不同而受到任何歧視。新疆各級政府充分尊重少數民族群眾的就業意願，並為自願報名的勞動者提高勞動技能提供必要的培訓。

汪文斌強調，新疆少數民族勞動就業調查報告顯示，被調查的4個村村民，自願外出就業意願平均值高達86.5%，表明少數民族群眾自願外出就業的意願十分強烈。截至2019年年底，全疆累計脫貧人口達292.32萬人，貧困發生率由2014年的19.4%降低到1.24%。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

王文斌指出，相關報告的作者都來自一位名叫鄭國恩的德國人，他實際上是美國政府成立的極右翼組織的成員，以炮製反華的謠言、誹謗中國為主，常以造假的手法玩弄數字遊戲。

例如，2018年新疆和田市的古勒巴格街道，漢族人口的自然增長率是和田地區自然增長率的近8倍，這在人口統計學上完全沒有任何學術價值，如果對比2017年和2018年新疆和田地區漢族人口和維族人口的數字變動情況可以發現，漢族人口的總數是下降的，而維族人口的總數是增加的。

汪文斌強調，希望媒體朋友、各界有識之士能夠明辨是非，尊重事實，不要被鄭國恩這樣製假造假，以反華作為所謂學術出發點的這類人，出於不可告人目的的「報告」，及他們種種欺騙手法所蒙蔽。

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