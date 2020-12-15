臺南市這個警分局用心聚向心　茹素顧健康

圖、文／慈濟基金會 林佳予

炒米粉、珍香油飯、三杯猴頭菇、靜思素排、白菜魯、芹菜攏炒香菇、熱炒高麗菜、菠菜、紅黃甜椒炒美白菇、木耳蘋果、大補湯、酸辣湯；外加焗烤泡麵、碗粿、茶葉蛋、鹽酥G、現烤地瓜；還有甜點西米露、優格及三色水果；還有佛心分局長親自製作的漢堡臭豆腐。

這個分局，從士氣低迷到向心力極強，新分局長的用心、志工陪伴的關心，因為愛與關懷—看到凝聚向心力。

12月14日中午，位於臺南的市警局歸仁分局，為感謝地方民防人力單位，協助地方安定和諧工作，在歲末年終之際，特與在地的歸仁慈濟志工合作，用全蔬食料理，邀請轄區附近的民防警消及義工們，大家齊來一素餐的健康蔬食聚會。

▲歸仁分局長洪頂力，親自下廚製作美味餐點，感恩分局同仁及義警消的辛勞。

分局長洪頂力調任歸仁分局後，用心的提升該分局的士氣與向心，當區的慈濟志工也不斷的關懷陪伴，時值歲末年終，歸仁分局即與臺南地區慈濟志工安排一場感恩健康蔬食聚會，藉由餐會聯誼不僅能增進互動交流與關懷，更能進而宣導茹素的好處。

在承接關懷歸仁分局蔬食活動的勤務後，歸仁地區慈濟香積志工，於聯誼餐會當天上午十點多，便將十幾道美味的蔬食餐點完成，載送到歸仁分局搬上三樓。藉分局活動禮堂當臨時當餐廳，開始進行各項餐會聯誼的準備。

志工同時在分局大禮堂現場，現做油炸臭豆腐漢堡，香味四溢的臭豆腐，吸引歸仁分局分局長洪頂力也想要親自烹調，洪頂力特別穿上圍兜，現學現做漢堡臭豆腐，洪頂力說：「我在家，也是會下廚煮菜，也一樣要拖地、做家事」，分局長親自下廚，除感恩志工關懷辛勞外，也藉由親自製作餐點表達對分局同仁、民防義警、義消的感恩，「這份用心讓分局同仁覺得窩心；這份有心，讓志工覺得貼心」。

▲慈濟志工烹煮一盤盤美味的疏食料理，感恩歸仁分局同仁及民防義警、義消的辛勞。

在「快樂的出帆」、「祝你幸福」等浪漫、輕快的薩克斯風表演聲中，分局同仁、民防義警、義消開始了蔬食與音樂的饗宴。

餐會中，除蔬食美味小吃、薩克斯風表演外，還有大林慈濟醫院身心科蔡瑞修醫師專業的「職場場壓力調適」分享。蔡瑞修醫師說：「其實不能完全沒有壓力，『沒有壓力，就不會有動力』。現代生活難免緊張，但有些人說喝酒解壓；適量的喝解壓但不能消除壓力。還是要藉其他方法紓解壓力，像參加活動、到戶外運動、聽音樂、旅遊……。有很多能幫助我們調解壓力的方法。」

▲慈濟志工烹煮一盤盤美味的疏食料理，感恩歸仁分局同仁及民防義警、義消的辛勞。

歸仁分局長洪頂力說：「感謝慈濟師兄師姊能夠來促成這個緣份，能夠為我們的民力朋友來辦這個餐會」。

洪頂力表示，站在健康的角度，蔬食是很好的選擇，對警察同仁來說，警察工作日夜顛倒、健康容易出問題，減少油炸也吃得比較健康，特別要在此感謝大家的照顧。

▲在薩克斯風表演聲中，分局同仁、民防義警、義消開始了蔬食與音樂的饗宴。