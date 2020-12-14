73歲男子參加廟會時走失　陳屍新市南科穗高三廠外2公尺深水溝

▲一名73歲林姓男子被人發現陳屍2公尺深的溝底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區大業一路南科穗高三廠外水溝，14日晚上有一名73歲林姓男子被人發現陳屍2公尺深的溝底，台南市消防局據報，派員協助將死者搬運上來，據警方調查，死者係上周在廟會中走失，家屬報警協尋，掉落水溝原因不明，全案由善化分局調查處理中。

73歲林姓男子上周在參加廟會時走失，家屬向警方報請協尋，未料14日晚上9時45許據報，人掉落新市區大業一路南科穗高三廠外水溝內，水溝高度約2公尺，台南市消防局119據報，指揮南科車組到達現場查處，消防人員架梯協下水溝查看，發現林男身體僵硬已死亡多時。

▲家屬並發動網路社群的力量，請網友協尋，一路找往新市、善化方向，網友們也回報曾看過林男出現在南科穗高三廠附近。

南科分隊人員架梯協助將死者搬運至路旁，經家屬確認無誤，交由善化分局警方查處，並通報南科保警隊、新市區長、台南意外事故緊急通報小組。據了解，73歲林姓男子，係於12月12日晚上12時30分許，從台南市安南區五塊寮慶和宮走失，當時身穿子龍廟永昌宮宋江陣外套，藍色長袖polo衫，家屬除向台南市轄區警方報案請求協尋，並發動網路社群的力量，請網友協尋，一路找往新市、善化方向，網友們也回報曾看過林男出現在南科穗高三廠附近，善化分局警方也積極協尋，未料仍發生憾事。

警方經調閱監視器調查，發現死者13日中午即倒臥在水溝內，掉落水溝及死亡原因不詳，目前已報請檢察官相驗，進一步查明死因中。

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