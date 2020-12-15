在農田帶民眾練習自我催眠　鍾品澄：讓聲波與大自然元素穿透人體

▲田間裡的催眠教室。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

催眠對於人類的情緒調整有很大的幫助，曾經是紀錄片導演的鍾品澄，過去就時常受情緒困擾，因緣際會下，鍾品澄到中華催眠學會工作，透過催眠師徐明的協助，不但改善憂鬱的症狀，也通過專業催眠師的訓練，從創作導演跨入催眠領域。

鍾品澄每3個月就會進行環島催眠體驗活動，深入台灣各地，為了讓更多人能了解催眠的功能，建立正確的催眠觀念，幫助更多跟他一樣受情緒所困擾的民眾。這次與台灣50大新銳先鋒魏瑞廷合辦稻田裡的催眠體驗，在池上農田裡，帶領民眾進行自我催眠練習。

鍾品澄表示，他成立人腦程式維修事務所擔任所長一職，透過催眠、幫助跟他一樣有情緒問題的朋友，學會掌握情緒、將身體的主控權找回來。很多人會因為情緒問題，將自己關起來，也不願意接受療癒，於是他就將催眠工作室帶到台灣各個角落，一張椅子就可以進行催眠，搭配自我催眠心法與頌缽療癒，藉由催眠引導，讓聲波與大自然元素穿透人體，將壓力釋放出來。

魏瑞廷表示，平常一直過著忙碌緊繃生活中，尤其從事農業，都是需要依靠體力，長期勞動之下，身體也因為壓力造成許多莫名的痠痛感，總是覺得很疲憊，睡也睡不好。第一次嘗試「催眠放鬆」，在鍾老師的引導下，讓自己好像進入另一個無壓力空間，全身就像豆腐一樣軟綿綿的，感覺壓力全部釋放，當被喚醒後也覺得身體更加放鬆有精神。

魏瑞廷說，催眠跟想像不同，以為催眠就去將自己的主控權交給別人控制，所以在接觸前都有種抗拒感，但經過老師的解釋後瞭解，才知道原來催眠有很多功能，而其中放鬆釋壓是近期最夯功能，透過催眠真的讓我全身放鬆醒來肌肉不再緊繃，也讓我一夜好眠，有機會的朋友可以體驗一下，或許會有意想不到的感受。

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